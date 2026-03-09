Milić Vukašinović posle amputacije noge slavi život i prkosi sudbini: Rekla si da neću doživeti 50...

Roker Milić Vukašinović, danas, 9. marta, ima poseban povod za slavlje i to posle teškog perioda i amputacije noge.

Naime, on danas proslavlja 76. rođendan, a na mrežama je objavio i šaljiv video na svoj račun. Njega je supruga Suzana snimala dok je sedeo na kauču, i razgovarao na telefon sa svojom ujnom.

- Ujna, 76 mi je godina, a rekla si da neću 50 doživeti. I moraš znati, ne mislim još da umrem - izgovarao je Milić dok se smejao.

Suzana je zatim zapalila svećice na torti, a iza rokera su stajali baloni u broju "76".

- Srećan rođendan ljubavi moja, da si ti meni živ 100 godina i više - rekal mu je Suzana.

Podsetimo, u ranijem intervjuu koji je Milić dao, priznao je da se suočava sa teškim finansijskim izazovima, a kako kaže, niko od kolega mu nije finansijski pomogao, ali je Sokoj bio tu za njega.

- Sokoj mi je dosta pomogao. Bio sam četiri meseca u bolnici, koju sam morao da plaćam 20.000 dinara na svakih deset dana, a to je mnogo para. Ja nemam penziju, primanja su mi samo od autorskih prava. Ovde u Srbiji isplata se vrši jednom godišnje, za prethodnu godinu, pa se pred Novu godinu uzme i neka akontacija. U Bosni i Hercegovini imam jednu agenciju i oni mi isplaćuju na pola godine - rekao je on, pa dodao:

- Ko ima velike troškove, mora da doda malo, ali realno ko živi skromnije, može da se živi. Otprilike godišnje, kada se sve zajedno skupi, bude oko 12.000 evra za celu godinu. Nadam se da ću, kada se oporavim i budem mogao da stojim, početi s nastupima, pa i da zarađujem.

Autor: D. T.