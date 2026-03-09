Sofija Rajović se za tri nedelje ugojila 10 kilograma, a onda je kod lekara saznala dijagnozu kojoj se nije nadala

Glumica Sofija Rajović (38) se pre desetak godina suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima kada je počela naprasno da se goji.

Ona je istakla da je za 24 dana dobila čak 10 kilograma. Lekari su tada ustanovili da boluje od insulinske rezistencije, a jednom prilikom je govorila o tome kako se sa kilogramima borila pre nego što je saznala dijagnozu.

- Držala sam neke dijete, bile su deprimirajuće jer bih se hranila vrlo rigorozno, a gubitak težine bio je minimalan. Jednom sam smršala samo 400 grama. E, to dovodi osobu u ludilo - istakla je Sofija.

- Vi se mesecima odričete nečega, merite se, i kad stanete na vagu vidite gubitak od ne znam koliko grama... Pa onda promenite dijetu i opet se dešava ista stvar, a onda odete na jedan ručak i sva ta kilaža se vrati - govorila je ona ranije.

Sofija je na sreću uspela da pronađe odgovarajućeg endokrinologa, koji joj je preporučio da smanji unos slatkiša i uvede obaveznu fizičku aktivnost.

- Osećam preveliku potrebu za slatkim, to je školski primer insulinske rezistencije i onda mi je bilo čudno što niko nije posumnjao na to jer sam svaki put striktno rekla da imam nenormalnu potrebu za slatkim, da čak i posle određene količine slatkiša, iako prestanem da jedem u tom trenutku, opet bih jela - rekla je glumica jednom prilikom u jednoj emisiji.

- To je doktor koji ima predivan pristup pacijentu. Znači, nema osuđivanja, nema nikakvog vida napada niti komplikacije, već je on stvarno u jednom momentu rekao: 'Ako ti se stvarno mnogo jede slatko, uzmi nešto malo'. To je momenat u kom vas neko bodri da izdržite svoju borbu i da prihvatite stvar malo blaže - naglasila je Sofija u ispovesti 2021. poredeći ovo iskustvo sa prethodnim neprijatnim i savetima po kom je, kako kaže, morala ceo život da podredi lečenju, da se konstantno bavi kuvanjem zdravih namirnica, dok je njoj prijao više ovaj komotniji pristup uz objašnjavanje.,

Tvrdi - tek sa ovakvim pristupom, pravo lečenje je postalo izvodljivo i jedino moguće, i naglašava da je izuzetno važno pridržavanje prepisane terapije koju joj je dao lekar.

- Morate da budete disciplinovani, ja iskreno malo jesam pa malo nisam. Preveliki sam hedonista da bih mogla ceo život da se odreknem nekih stvari, pa zato mesec-dva vodim računa, pa mesec dana ne vodim... Dok mogu – tako ću, a onda kad ne budem više mogla onda ću verovatno morati drugačije - priznala je Sofija.

Ko ne zna šta je zavisnost od šećera – blago njemu

Otkrila je da je njen najveći problem bio taj što ide "iz krajnosti u krajnost".

- Meni je lakše da ne uzmem ništa slatko nego da uzmem nešto što samo podseća na slatko, jer mi se onda čini da mi se otvara apetit za slatkišima.

Na pitanje da li je to vrsta zavisnosti, Sofija je rekla:

- Ko ne zna, blago njemu. Zavinost od šećera bukvalno porede s najgorim opijatima i drogama. Ja tačno znam, imam momente kad krećem neku ishranu i kad se odričem slatkog – to je strašno. Ja bih sama od sebe pobegla u tim momentima i onda često kažem prijateljima: 'Mislim da ne bi trebalo da se viđamo naredne dve nedelje'. Bar nekoga da sačuvam - slikovito je objasnila do kog stepena nervoze je nekad dovodi ograničavanje unosa šećera.

- Želja mi je da se probudim ujutru i da pomislim 'šta bih mogla danas da obučem', ili 'kako da se našminkam', kao svaka normalna žena, samo da nije 'gde ručati danas'. E moj se život bazira na 'Dobro jutro: Gde ručati danas?' - priznala je Sofija 2021.

Autor: D. T.