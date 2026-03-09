AKTUELNO

Domaći

Svi se opraštaju od Marka! Umro poznati pevač, žario je i palio sa Samardžićem

Izvor: Srbija Danas, Foto: Printscreen YouTube/Marko Govorcin ||

Iz Mostara je stigla tužna vest. Napustio nas je veliki umetnik, pevač i muzičar Marko Govorčin.

Gradio je muzičku karijeru delujući kao član stare mostarske grupe Rondo. Najproduktivniju postavu grupe Rondo, od maja 1982. godine, činili su – Željko Samardžić (vokal), Mirko Meštrović (kompozitor, klavijature i vokal), Neno Ereš (saksofon, perkusije), Emir Mehić (elektična gitara), Marko Govorčin (bas gitara i vokal), Adis Drljević (bubnjevi).

Grupa je snimila jedan album, “Imena nisu važna“ (1984) u izdanju sarajevskog Diskotona. Krajem 80-ih, članovi grupe Rondo se razišli.

Govorčin je karijeru nadalje razvijao u Austriji, ali je bio i ostao simbol grada Mostara. Kasnije njegovo stvaralaštvo vezano je za Salcburg.

Bio je poznat po tome što je izvodio pesme na čak 43 jezika, što je bio raritet na muzičkoj sceni. Njegov repertoar bio je spoj šansone, džeza i tradicionalne muzike, a često je nastupao uz pratnju gitare. Objavio je albume poput "Jazzly" i "U magli".

Autor: D. T.

#Željko Samardžić

POVEZANE VESTI

Domaći

UMRO OTAC NEBOJŠE VOJVODIĆA: Pevač se tužnom objavom oprostio od njega

Domaći

Prevario sam Gogu, ona traži stan: Prva ispovest Marka Gačića nakon razvoda, otkrio sve o odnosu sa pevačicom

Društvo

PREMINUO SRPSKI PLANINAR (33), BLIŽNJI SE OPRAŠTAJU: Tužna sam i ljuta na ovaj život

Domaći

Tuga do neba: Umro frontmen čuvenog benda!

Domaći

Devedesetih je žario i palio, a onda je nestao sa javne scene: Pevač otkrio zašto se povukao u jeku popularnosti!

Fudbal

Tuga u Španiji: Umro fudbaler Ćisko Kuesada (28) posle teške bolesti