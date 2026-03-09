Nermin Handžić otkrio detalje snimanja prvog albuma: Taške se vraća, vraćaju se i hitovi (VIDEO)

Mladi pevač i pobednik takmičenja Zvezde Granda, Nermin Handžić, vredno radi na pripremi novog albuma, a kako je otkrio, pesme nastaju u saradnji sa producentom, kompozitorom i aranžerom Dragnom Taškovićem Tašketom.

Pevač je govorio o procesu rada u studiju, ali i o tome zbog čega na regionalnoj sceni u poslednje vreme nema mnogo velikih hitova.

Handžić smatra da je jedan od razloga i način na koji se danas stvaraju pesme.

„Danas je uobičajeno da svi autori, čast izuzecima, imaju neke pesme kod sebe koje već stoje kod njih i koje onda ponude nekim mladim pevačima“, rekao je on.

Ipak, naglašava da je kod njega situacija drugačija, jer se u studiju sa Tašketom i sa mentorkom Viki Miljković radi potpuno posvećeno i temeljno.

„Kod mene je drugačija situacija jer je Taške neko ko već tri godine, što se kaže, kroji odelo po meri. Traži pesme koje su mog senzibiliteta, koje meni odgovaraju, koje ću ja najbolje da prenesem publici“, objasnio je pevač.

On smatra da je upravo zbog promene u načinu rada došlo do svojevrsne krize autora na estradi.

„Upravo zbog toga nema generalno hit pesama u poslednje vreme, jer ljudi rade na taj način. Takvi autori, kao što je Taške, mnogo su se povukli u poslednjih deset, petnaest godina i prostor je dobio neko drugi“, dodao je Handžić.

Ipak, veruje da bi povratak iskusnih autora mogao ponovo da donese velike hitove na regionalnu muzičku scenu.

„Taške se vraća sada, ali i kada se ti autori budu vratili, ponovo će se vratiti era hit pesama“, zaključio je pevač u gostovanju na Red televiziji.

Autor: Pink.rs