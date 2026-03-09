Darko i Kaća se sa ćerkicom konačno vratili u Srbiju! Leteli 11 sati, izgubili mi kofere, pevač zakukao: Ne piše se dobro nikome, bio sam loše dva dana! (VIDEO)

Darko Lazić i njegova supruga Katarina su sleteli sa ćerkicom na beogradski aerodrom nakon produženog boravka na Maldivima i dosta dana drame i komplikacija zbog otkazanih letovima koji su nastali zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku.

Na samom početku Darko se požalio novinarima kako su se Katarini i njemu izgubili koferi, pa nas je zanimalo da li postoje neke informacije o tome gde im je prtljag završio.

- Ne. Možda i nikad neće stići ovde. Nemam pojma šta se desilo - bio je iskren Darko, koji priznaje da u koferu nije imao skupocenosti.

- Ja nisam ni gaće imao, jedne sam prao, nemam ništa skupoceno - izazvao je smeh pevač, koji otkriva da su mu finansije pokrile osnovne potrebe poslednjih dana.

- Imali smo za smeštaj, hranu i bebu, naravno lakše bi bilo da nam je sve to pokrila agencija, ali najbitnije je da smo stigli živi i zdravi.

Darko je objasnio i kako je izgledalo njegovo presedanje u Singapuru.

- Mi smo kružili, obišli smo zemaljsku kuglu. Kada bih otišao u Singapur da se ovo nije desilo… Mada sam se zeznuo, nisam šetao toliko od osnovne škole. Jedva čekam da dođem kući da se opružim - priča, pa otkriva da su i tamo postojale komplikacije.

- Imali smo komplikacije u Singapuru, prednost su imali neki drugi putnici, pa je bilo pitanje da li ćemo uopšte danas doputovati - tvrdi i govori o strahu koji je osetio tokom odmora.

- Video sam da se u svetu zakuvalo i nije mi bilo dobro dva dana. Ne piše se dobro zaista nikome, ali ja na to ne mogu da utičem - kaže, pa priznaje da njihovim porodicama nije bilo svejedno.

- Ugasio sam telefon jer su me zvali svaki dan. Rekao sam im samo da smo dobro i to je to.

Autor: D. T.