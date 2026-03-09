Saši Popoviću to nisam uspela da saopštim! Milica Todorović plače kao kiša: Jako mi je žao

Pevačica Milica Todorović nedavno je postala majka, a na svet je donela sina Bogdana. Ona se sad prisetila pokojnog Saše Popovića, te otkrila da je sigurna da on i sada navija za nju u novoj, najlepšoj ulozi.

Ubrzo nakon Sašine smrti, Milica je ostala u drugom stanju, što bi volela da je Popović doživeo da sazna.

- Jako mi je žao, eto... Nakon samo dva meseca sam ja ostala trudna i, eto, nisam uspela to da mu saopštim - kazala je ona sa knedlom u grlu.

- Ja sam sigurna da on sad gleda, i zna sve, i da navija - rekla je pevačica potom u dokumentarnom filmu "Sale".

- Sale mi je bio kao drugi otac. To je živa istina, tako se postavljao prema meni od samog početka - pričala je ona.

- Ja sam došla u Grand produkciju sa 13 godina, a kada bih doputovala sa mamom iz Kruševca, on bi me pitao da li imate dovoljno para, da li imate para za autobusku kartu, da li imate gde da prespavate. Ne mogu da prihvatim uopšte da ga nema - jasna je bila Milica za pomenuti film.

