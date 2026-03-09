AKTUELNO

Domaći

Najsmelije izdanje ikad! Senidah na sebe navukla SMELU KRPICU, vruće i gore i dole! (FOTO)

Izvor: telegraf.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Poznata slovenačka pevačica Senida Hajdarpašić podelila je na društvenim mrežama svoje izazovno izdanje. Snimala se u ogledalu, a u prvom planu su bile njene obline.

Mini haljina sa velikim izrezom do pupka privukla je pažnju mnogih. Imala je zlatnu alku između grudi, a ponosno je pozirala svojim fanovima, te momente okačila na Instagram.

Senidah je pustila kosu da joj pada preko ramena, dok je jasno da nikad bolje nije izgledala.

Foto: Instagram.com

Senidah je, podsetimo, nedavno otkrila čemu pribegava kada joj je teško.

- Volim da sam sama, volim da sam sama i kad sam srećna i kad sam nesrećna, kad mi je teško, ali nekako volim da pobegnem od problema, eto, tako ću da kažem. Putujem, ali to je problem, to je bežanje. Mislim da će mi biti lakše kada pobegnem u drugu zemlju na 2-3 dana, ali to te snađe i tamo - navela je pevačica tad za "Telegraf".

pročitajte još

Ne treba nikome da sudimo: Senida podržala Milicu Todorović, pa se dotakla napada na Čolinu vilu

Autor: D.T.

#Senida Hajdarpašić

POVEZANE VESTI

Domaći

Vruće izdanje Stanije Dobrojević: Provokativne poze u luks stanu, grudi samo što ne ispadnu! (FOTO)

Domaći

SENIDAH PROSLAVILA JUBILARNI ROĐENDAN: Kosa me sluša, koža sija! Evo koliko je godina napunila poznata pevačica (FOTO)

Domaći

EMINA JAHOVIĆ CRVENOKOSA: Pevačica pokazala novo izdanje, komentari samo pljušte, kakva promena! (FOTO)

Domaći

LUNA POKAZALA OGROMNE SILIKONSKE GRUDI! Pozirala u majici na bretele, a svi gledaju u njen bujni dekolte: Komentari pljušte (FOTO)

Domaći

TETOVAŽA NA NEZGODNOM MESTU MAMI UZDAHE: Džehva ne prestaje da provocira, muškarcima nije dobro zbog ovog prizora! (FOTO)

Domaći

SENIDIN BRAT SE TAKMIČIO U ZVEZDAMA GRANDA! Nije ni znala da on zna da peva, a evo šta je pevač o imao da kaže o svojoj poznatoj sestri! (FOTO)