Dado Polumenta se konačno sa trudnom ženom i ćerkama vratio u Srbiju, povratak s Maldiva bio je prava AGONIJA

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Poznati folk pevač Dado Polumenta konačno je, nakon produženog boravka na Maldivima, stigao u Srbiju zajedno sa trudnom suprugom Ivonom i ćerkama.

Zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku oni su bili prinuđeni da produže boravak na ovoj egzotičnoj destinaciji, a izmenile su se i brojni letovi i avio-rute. Bračni par Polumenta sleteo je na aerodrom "Nikola Tesla", gde su došli iz Singapura, kako bi se bezbedno vratili kući.

Foto: Instagram.com

Preplanuli, s osmehom na licu, ležerno obučeni, pozirali su okupljenim fotoreporterima.

Inače, Ivona je na mrežama napisala da su karte kupili nekoliko dana ranije.

- Sve je okej sa nama, kupili smo nove karte, malo okolo, malo ćemo obići planetu, ali karte se rasprodaju brzinom svetlosti, dobro da smo i ovo uspeli. Za par dana se vraćamo kući, daj Bože - napisala je tada Ivona Polumenta i dodala:

Foto: Instagram.com

- A do tada ćemo da odmaramo i uživamo koliko možemo, jer bez obzira što smo na ovako predivnom mestu, neki neprijatan osećaj i nemir je prisutan konstantno. Hvala divni ljudi što pitate, samo da sve bude kako treba i da ne ginu nedužni ljudi - zaključila je ona.

Autor: D. T.

