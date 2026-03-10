AKTUELNO

Luna Đogani stigla u Srbiju! Odmor se pretvorio u pakao kad se ZARATILO na Bliskom istoku: Slali su nas tamo GDE PADAJU RAKETE!

Letovanje pošlo po zlu.

Pevačica i pobednica "Zadruge 2" Luna Đogani zadnjih nedelja je bila na odmoru na Maldivima. Iako je sve bilo kao iz bajke, u međuvremenu se situacija žestoko zaoštrila na Bliskom istoku, pa su tako svi letovi poremećeni.

Luna nikako nije mogla da se vrati za Srbiju, te je tako produžavala odmor, a na kraju došla zaobilaznim putem. Ona je sinoć sletela na aerodrom Nikola Tesla i odmah se oglasila za medije.

- Od trenutka kad se to desilo, meni je stao odmor. Jako mi je bilo stresno, sama ta činjenica da mi danima nismo mogli da nađemo karte, agencija preko koje smo putovali nas je potpuno ostavila da se sami snalazimo. To uopšte nije u redu, jer smo preko njih došli, imali su tu dužnost da nađu bilo koju alternativu preko koje možemo da dođemo, a da to nije Dubai. Slali su nas preko Dubaija, tamo gde su rakete. Nismo želeli - rekla je Luna.

