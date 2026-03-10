Vratilo mi se dete! Anabela jedva dočekala da zagrli Lunu posle drame na odmoru: Sad joj je srce na mestu! (FOTO)

Bilo je veoma neizvesno.

Pevačica i pobednica "Zadruge 2" Luna Đogani prethodnih nedelja boravila je na odmoru na Maldivima, a kako se ratno stanje na Bliskom istoku zakuvalo, povratak sa odmora bio je neizvestan.

Luna je danima odlagala povratak za Srbiju, agencija preko koje je putovala nije imala rešenje za njihovo vraćanje, pa se tako bivša zadrugarka vratila zaobilaznim putem, sa nekoliko dana zakašnjenja.

Jutros je ona sletela na aerodrom Nikola Tesla, a njena majka Anabela Atijas dočekala ju je u njihovom toplom domu. Anabela je odmah objavila selfi sa svojom najstarijom ćerkom, te potvrdila da joj je sada "srce na mestu".

- Vratilo mi se dete - napisala je Anabela sa Lunom u zagrljaju.

Đoganijeva je potom objavila i fotografiju sa svojom mlađom ćerkom Lanom, što je posebno raznežilo njene pratioce.

Autor: R.L.