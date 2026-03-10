AKTUELNO

Naša influenserka čeka drugo dete! Zatrudnela samo TRI MESECA NAKON PRVOG POROĐAJA!

Ovo se retko dešava.

Influenserka Anđela Đorđević (26) porodila se 9. septembra 2025. godine i na svet je donela dečaka. Ona je ponovo ostala trudna tri meseca nakon porođaja, a sada su ona i njen partner otkrili pol bebe.

Foto: Instagram.com/andjelica

Naime, Anđela i njen suprug su 8. marta otišli na plažu sa dva buketa ruža - jedan je bio roze boje, a drugi plave. Anđela je držala oči zatvorene dok je njen suprug pogledao papirić na kom je pisao pol bebe, a potom se ona okrenula i videla da on drži plavi buket, što znači da će njihova porodica biti bogatija za još jednog dečaka.

Foto: Instagram.com/andjelica

Inače, Anđela i njena porodica žive u Francuskoj. Ona je preko svojih društvenih mreža objavila da je ponovo u drugom stanju, što su njeni pratioci dočekali sa oduševljenjem.

