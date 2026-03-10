AKTUELNO

'To su gluposti, setio se na dan koncerta' Dado Polumenta surovo o Toniju Cetinskom i otkazivanju koncerta: POKAO JE KAO ZVEČKA...

Izvor: KURIR, PINK.RS, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Dado Polumenta vratio se sa produženog osmora na Maldivima gde je boravio sa decom i trudnom suprugom Ivonom. Oni su došli u ponedeljak oko ponoći letom iz Frankfurta do kojeg su s Maldiva stigli preko Singapura.

Dado je otikrio da je karte platio 5.000 evra, a onda se osvrnuo i na skandal koji je nastao jer je Toni Cetinski otkazao koncert u novosadskom Spensu i to na dan održavanja. Toni je kao izgovor naveo branitelje koji tvrde da je u Spensu ratnih devedesetih bio logor, a zaparvo, kako kažu upućeni, nije prodao ni polovinu karata.

I Dado deli to mišljenje.

- Ne ide mu prodaja karata, pa se setio žrtava - rekao je Dado Polumenta i nastavio:

- Ko će se setiti ko ga je pre tri godine pretekao preko pune? To su gluposti, i to se setio na dan koncerta? Ja sam bez dlake na jeziku, možda će neko zameriti, ali ne treba mešati muziku i politiku. Hrvati, volimo vas - rekao je Dado.

Foto: Instagram.com

Podsetimo,povratak porodice Polumenta u Srbiju bio je znatno komplikovaniji nego što su planirali kada su krenuli na odmor. Put je trajao više od deset sati i uključivao je više etapa leta, jer su zbog bezbednosne situacije morali da biraju dužu i sigurniju rutu.

Dado Polumenta se konačno sa trudnom ženom i ćerkama vratio u Srbiju, povratak s Maldiva bio je prava AGONIJA

Prema planu koji su uspeli da organizuju u poslednjem trenutku, porodica Polumenta sa Maldiva je krenula avionom ka Singapuru, odakle su nastavili put ka Evropi, a zatim i ka Beogradu.

Foto: Instagram.com

Polumenta je na Maldive otputovao sa suprugom Ivona Polumenta, koja je u šestom mesecu trudnoće, kao i sa njihovim ćerkama. Ono što je trebalo da bude miran porodični odmor pretvorilo se u neplanirani produženi boravak na egzotičnoj destinaciji, jer su se planovi za povratak potpuno promenili zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku zbog čega je došlo do otkazivanja brojnih letova preko Dubaija.

Autor: N.B.

