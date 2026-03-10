Oglasio se Jakov Jozinović: Evo da li će otkazati koncert u Spensu kao i Toni Cetinski

Pevač Jakov Jozinović konačno se oglasio na temu o kojoj region bruji već danima.

Naime, njegov stariji kolega Toni Cetinski šokirao je publiku i narod iz Srbije odlukom da svoj koncert 8. marta 2026., u Novom Sadu u hali Spens, otkaže i to nekoliko sati pre održavanja istog. Kako razlog naveo je da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih".

Izvesne grupe ljudi i veterana iz Hrvatske apelovali su na Tonija Cetinskog i Jakova Jozinovića da otkažu svoje koncerte u novosadskom Spensu pod skandaloznim obrazloženjem - kako je ta dvorana nekad bila logor za Hrvate.

Toni je ispunio njihove zahteve, a Jakov Jozinović je doneo odluku da koncert ipak održi.

- Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice - rekao je on i dodao:

- Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i muziku već ovog vikenda u Novom Sadu - poručio je mladi pevač Jakov Jozinović.

Podsetimo, Toni Cetinski se oglasio na dan kada je trebalo da se održi koncert u Spensu i otkrio da čvrsto stoji iza odluke da otkaže koncert u Spensu.

"Odluka je pala"

"Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U poslednjim danima upoznat sam s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pesmom, otvorena srca pa verujem da će i ovu moju odluku razumeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podelama, nego upravo suprotno iz želje da muzika ostane ono što je uvek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovde dogodio. Verujem da će doći vreme i mesto gde ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pevati zajedno", napisao je Toni Cetinski, a u objavi je još naveo da se oseća "spokojno".

Ovim povodom oglasili su se iz hale Spens.

"Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom", kažu iz Spensa.

U upravi Spensa sa žaljenjem konstatuju "da je još jednom umesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku".

Evo koliko karata je Toni Cetinski prodao za koncert u Spensu

Redakcija Telegrafa kontaktirala je Spens, u želji da javnost obavestimo o svim tačnim detaljim, pa smo upitali koliko karata je Toni Cetinski prodao za svoj koncert.

Kako su nam zvanično saopštili iz Uprave, iako su očekivali da Cetinski u Spensu proda minimum 6.000 karata, iako je koncertni kapacitet značajno veći, to se nije dogodilo. Toni je do dana koncerta uspeo da proda 3.500 karata.



Autor: N.B.