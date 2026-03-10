Teško ovo život: Prva objava Miodraga Dragičevića nakon razvoda od Olivere, svi komentarišu samo jedno

Vest da su se glumci Olivera Bacić i Miodrag Dragičević razveli nakon pet godina braka nedavno je potpuno iznenadila javnost, s obzirom na to da su važili za jedan od najskladnijih glumačkih parova. Sada se glumac oglasio na društvenim mrežama, a njegova objava privukla je veliku pažnju.

Miodrag je objavio selfi iz svog porodičnog doma, a opis fotografije nosi posebnu težinu i navodi na razmišljanje. Glumac je uz sliku podelio stihove čuvene pesme grupe Azra, "Teško ovo život", a deo koji je izdvojio glasi:

"Živote, teško ovo j****e. Nevolja mi suđena, nosim je u kostima,a da poraze od ranijei ne nabrajam"

U isto vreme dok je Miodrag pravio selfi, oglasila se i Olivera koja je podelila fotografiju iz automobila i stavila pesmu "Terca na tišinu".

Ovakvi emotivni stihovi dolaze u trenutku kada je potvrđeno da su se Miodrag i Olivera razveli sporazumno, bez teških reči i medijske pompe. Kako je izvor ranije naveo, oboje su izrazili želju da ceo proces prođe maksimalno mirno.

Da je rastanak prošao u zrelom tonu govori i to što je Olivera na Instagramu uklonila prezime Dragičević i vratila devojačko Bacić, ali je odlučila da ne obriše njihove zajedničke fotografije. Uspomene na kojima par zrači srećom i dalje su tu, čime je glumica pokazala da onaj lepši deo njihove priče neće biti tek tako izbrisan.

"Gde je borba, gde je tolerancija?"

Miodragovi stihovi o "suđenoj nevolji" i "sudbini" posebno su interesantni u svetlu njegovih ranijih stavova o braku. Zanimljivo je da je Miodrag ranije javno govorio da je veliki protivnik razvoda, ističući da je "došlo vreme gde je malo postalo moderno da kažeš da si razveden".

On se tada javno pitao: "Gde je požrtvovanje? Gde je borba? Gde je tradicija? Gde je tolerancija?" napominjući da je u životu najlakše odustati i reći "ne".

Na njihovom venčanju 16. oktobra 2021. godine, glumac je napisao emotivno pismo u kom ih je nazvao "timom koji pobeđuje" i istakao da će u slučaju prepreka tražiti "tajmaut" i praviti pobedničku strategiju. Ipak, iako je njihov prvi susret opisivao kao "sudbinski" i isticao da je energetski odmah osetio da je ona "ta", te strategije na kraju nisu bile dovoljne da sačuvaju njihov brak.

