Oglasio se direktor Spensa! Nakon priče da Cetinski mora da plati penal od STO HILJADA EVRA, otkrio istinu: TUŽBE ĆE BITI...

Sraman izgovor Tonija Cetinskog da otkaže koncert nekoliko sati pre početka u Novom Sadu u dvorani Spens, danima je glavna tema na Balkanu. Njegov potez osudili su svi, a on se nije oglašavao do danas. U saopštenju koje je objavio požalio se na to da prima uvrede i pretnje, ali i da mu je žao što je ikada i pevao u tom gradu i toj hali i da nikad to neće više uraditi.

Na društvenim mrežama šire se apeli da se Toniju novčano pomogne, a jedan muškarac čak je naveo da se radi o cifri od oko 100.000 evra. On je istakao kako se "čuo sa Tonijem", a da sve bude još šokantnije - njegov apel šerovala je i Tonijeva žena Dubravka!

Nakon informacija iz Hrvatske da će Toni Cetinski navodno morati da plati 100.000 evra zbog otkazivanja koncerta u Novom Sadu, oglasio se Dragan Đekić direktor Spensa.

- Toni Cetinski nema nikakvu poslovnu saradnju sa Spensom nego sa organizatorom. Ugovor koji Spens ima je sa Balkan Musicom, ne sa Tonijem, tako da nikakve penale on ne može da snosi kada je u pitanju Spens. Zabluda je i to što za povrat novca upućuju na Spens, jer mi ljude upućujemo ka organizatoru i onima koji su prodavali karte - ističe Đekić za Telegraf.rs

- Mi smo potpisali ugovor sa organizatorom koji će verovatno tužiti njegov menadžment, jer je organizatoru napravljena šteta. Mi smo naplatili zakup, odnosno angažovanje prostorija, dvorane, svlačionice... A međusobno, odnose, će rešavati oni, verovatno će ga oni tužiti jer je to njih koštalo - tvrdi direktor Spensa.

Toni Cetinski nakon skandala: "Da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao"

- Svesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželeti više tamo da kročim nakon svega. Pretnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima - napisao je on, a onda dodao:

- Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se osetili poniženo i bolno - stoji u njegovom komentaru na Fejsbuku.

Podsetimo, kolege pevača zrgrožene su ovom odlukom i izgovorom kolege iz Hrvatske.

