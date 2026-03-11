Deset godina od smrti Gage Nikolića! Legendarnom glumcu porodična TRAGEDIJA obeležila život: Dugo je patio zbog OVOGA, čak je bio i na korak do DEPRESIJE!

Danas, 11. marta, navršva se 10 godina od kako nas je napustila legenda domaćeg glumišta Dragan Gaga Nikolić.

Iako je javnosti bio poznat kao Dragan Gaga Nikolić, malo ko je znao da je njegovo pravo ime bilo Dragoslav.

U ljubavi i braku sa voljenom Milenom Dravić proveo je preko četiri decenije, a jednom prilikom Gaga je objasnio kako su uspeli da održe brak jakim.

- Teško je to opisati, ali mislim da je sve u granicama normale. Kao i u svakom braku, bilo je trzavica i svađa, kao i lepih trenutaka. Ne znam da li je olakšavajuća ili otežavajuća okolnost što se oboje bavimo ovim poslom, pa smo često bili razdvojeni. Ona bi snimala na jednom, a ja na drugom mestu tako da smo imali prilike da se uželimo jedno drugog. To što se bavimo istim poslom ponekad može da bude i minus, ali mi smo uspevali sve to da prebrodimo - ispričao je tada Gaga i dodao da im je rođaka Iva bila njihov centar sveta.

- Biti roditelj je jedno iskustvo i nešto što je potrebno svakom živom biću zbog nastanka vrste. Smatram da je to što nemamo decu veliki nedostatak, ne mana, ali jednostavno je tako. To nam daje šansu da svu decu gledamo kao svoju. Mi imamo našu malu nećaku Ivu, koja ima pet i po godina. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće ceo naš svet - kazao je tada glumac, a o njihovoj porodici ovako je govorila Milena Dravić:

- Dragan i ja nemamo dece, ali smo celog života porodica. Kao što smo oboje vezani za naše porodice. Oboje obožavamo našu unuku, unuku mog brata i oboje smo veoma brižni prema najbližima, kazala je glumica.

Na život Dragana Nikolića uticale su tri smrti, ali jedna je uspela da skine njenog šarmantni osmeh s lica. U pitanju je bio gubitak njegovo rođenog brata nakon čega se Gaga povukao u sebe i bio na korak od depresije.

- Uglavnom smo živeli po ulicama Beograda, nije bilo kompjutera, igračaka, samo smo smišljali igre. Na mene je veliki uticaj imao i moj stariji brat Miroslav, danas pokojni. Bio mi je životni učitelj i uzor u mnogim stvarima. Video bih i gde on greši, pa sam tako mogao da ispravim svoje ponašanje- govorio je tada Dragan Nikolić.

Autor: N.B.