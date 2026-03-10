Imala je tri godine kada je poginuo: Evo kako izgleda Luisova najmlađa ćerka, izrasla u pravu lepoticu, a jedan detalj RAZNEŽIO JE SVE (FOTO+VIDEO)

Ljubiša Stojanović Luis poginuo je 2011. godine u saobraćajnoj nesreći i iza sebe je ostavio šestoro dece, dok je njegova najmlađa ćerka imala nepune tri godine u trenutku porodične tragedije.

Ela Mita je danas je jedna punoletna devojka, a nemoguće je ne primetiti kako je izrasla u pravu lepoticu. Naslednica pevača, se gotovo ne seća svog oca, ali čuva uspomenu na njega. Ona je nedavno otvorila profil na Tiktoku, a njene objave često prate veliki hitovi pokojnog oca.

Osim muzike, Ela je pokazala da svog oca nosi svuda sa sobom, pa je na telefonu stavila njegovu sliku koja je prati svuda.

Na videu koji je objavila ona je u beloj košulji, sa dugom puštenom kosom, a i dekolte je bio u prvom planu.

"Morala sam da prihvatim saznanje da sam ja socijalni slučaj"

Silvana Stojanović, jednom prilikom govorila je za medije i otkrila koliko joj je bilo teško, nakon što je njen suprug i otac njene dece preminu.

Samohrana majka trebalo je da prehrani decu i izvede ih na pravi put, a siromaštvo je svom snagom grunulo u njihov dom.

"U jednom trenutku morala sam da prihvatim saznanje da sam ja socijalni slučaj. Da imam troje dece i da ja ujutru nemam dinara da im kupim hleb i mleko. Tražila sam pomoć, ne očekujući da će mi svi izaći u susret, niti sam se ikada ljutila na one koji mi nisu pomogli. Borila sam se i 2015. godine uspela da ponovo otvorim vrtić. Trebalo je mnogo snage, mnogo strpljenja i borbe, ali da se to nije desilo danas ne bih bila ovakva kakva jesam", navodi Silvana.

Svojoj deci dala je najbolji primer kako se izlazi iz velikih životnih iskušenja. Danas, Silvana je uspešna preduzetnica, ponosna majka, žena koja ne prestaje da radi na sebi i koja svedoči da nas najteži životni trenuci oblikuju jednako kao i oni najlepši.

Autor: N.B.