AKTUELNO

Domaći

Podneta krivična prijava protiv čoveka koji je Desingerici na binu izveo jagnje

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dragomir Despić Desingerica pre tri nedelje održao je nastup u Vranju, gde je živo jagnje izvedeno na binu, zbog čega se bura ne stišava.

Nakon brojnih osuda na društvenim mrežama, Despić se javno oglasio i objasnio da on nije odgovoran, te da nije on izveo životinju na binu, već da su odgovorni organizatori. Ukazao je na to da se jagnje na bini pojavilo bez njegovog znanja, a protiv repera su, kako su prenosili mediji, podnete tri krivične prijave.

Foto: TV Pink Printscreen

Sada je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Vranju podnelo krivičnu prijavu i protiv M. Dž. koji je izvršio krivično delo. Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M. Dž. (1988) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Sumnja se da je on 20. februara ove godine, na nastupu repera Dragomira Despića Desingerice u noćnom klubu u Vranju, uneo jagnje i odneo ga do bine čime je prekršio Zakon o dobrobiti životinja.

pročitajte još

NE ODGOVARAM ZA TUĐE POSTUPKE, POSTOJI SNIMAK... Desingerica se oglasio za Pink.rs nakon krivičnih prijava zbog nastupa s jagnjetom i moguće zatvorske

Autor: D. T.

#Dragomir Despić Desingerica

POVEZANE VESTI

Domaći

Šok: Upala racija na Desingericin nastup u Budvi, klub bio krcat, a evo šta je radio reper

Domaći

Hrvati prete Desingerici zatvorom? Zbog ovog njegovog poteza koji je napravio u Istri može da zaglavi pet godina iza rešetaka (FOTO)

Domaći

Desingerici publika na binu bacila igračku za odrasle, on ostao zaprepašćen: Ne znam kako bih to opravdao...

Domaći

DESINGERICA HITNO HOSPITALIZOVAN: Evo u kakvom je stanju i šta mu se desilo

Domaći

Samo se blamiraju! Desingerica ispljuvao učesnike PZE, a ovako govori o tri krivične prijave koje su zbog jagnjeta na bini podneli protiv njega

Domaći

U svom stilu: Desingerica napravio pravi haos na nastupu, zaleteo se u publiku, svi u šoku (FOTO)