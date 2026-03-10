Podneta krivična prijava protiv čoveka koji je Desingerici na binu izveo jagnje

Dragomir Despić Desingerica pre tri nedelje održao je nastup u Vranju, gde je živo jagnje izvedeno na binu, zbog čega se bura ne stišava.

Nakon brojnih osuda na društvenim mrežama, Despić se javno oglasio i objasnio da on nije odgovoran, te da nije on izveo životinju na binu, već da su odgovorni organizatori. Ukazao je na to da se jagnje na bini pojavilo bez njegovog znanja, a protiv repera su, kako su prenosili mediji, podnete tri krivične prijave.

Sada je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Vranju podnelo krivičnu prijavu i protiv M. Dž. koji je izvršio krivično delo. Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M. Dž. (1988) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Sumnja se da je on 20. februara ove godine, na nastupu repera Dragomira Despića Desingerice u noćnom klubu u Vranju, uneo jagnje i odneo ga do bine čime je prekršio Zakon o dobrobiti životinja.

