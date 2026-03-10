AKTUELNO

Poznati folk pevač čeka šesto dete! Njegova 15 godina mlađa žena u trećem mesecu trudnoće

Pevač Emir Habibović i njegova 15 godina mlađa izabranica, koleginica Tamara Selimović, ponovo su u centru pažnje javnosti zbog lepih porodičnih vesti - u njihov dom stiže prinova.

Vest o trudnoći posebno ih je obradovala, kao i njihovu porodicu i prijatelje jer dolazi nakon teškog perioda kroz koji je par prošao prošle godine. Naime, Tamara je u oktobru izgubila bebu, što je za oboje bio veliki emotivni udarac.

Foto: Instagram.com

Ipak, stigle su radosne vesti. Tamara ulazi u treći mesec trudnoće, a sreću nisu krili dok su govorili o proširenju porodice.

Malo ko je znao da će ovo dete biti čak šesto za popularnog pevača. Emir već ima veliku porodicu - iz prethodnog braka ima troje dece, dok sa Tamarom već ima dve ćerke. Tako će njihova porodica uskoro brojati čak šestoro mališana.

Radosnu vest podelili su u svečanoj atmosferi, uoči jednog koncerta, gde je Tamara kroz osmeh otkrila:

- Treći sam mesec - rekla je ona.

Foto: Instagram.com

Emir, koji priželjkuje da posle tri devojčice i dva dečaka odnos snaga u porodici bude izjednačen, dodao je:

- Želim da sve bude pozitivno i srećno, trebalo bi da bude muško - rekao je on.

Govoreći o njihovom odnosu i porodičnom životu, Habibović ističe da su poštovanje i ljubav ključ svega.

Foto: Instagram.com/selimoviictamara

- Ja sam stalno zauzet, ovaj put nisam smeo da propustim, u suštini supruga uvek bira, ja je podržavam. Kad se dvoje vole ne može romantika da bledi, mora da bude poštovanje i ljubav sa obe strane, kad nema poštovanja nema ni ljubav. Imamo zajednički cilj, porodica, deca i veliki sporazum u svemu, mada sam ja stalno zauzet. Zahvalan sam na svemu - rekao je on.

