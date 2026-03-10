AKTUELNO

Naš budžet vas zanima više od nas! Žena Darka Lazića žestoko odgovorila na hejt komentare nakon povratka u Srbiju: Sami smo platili...

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Evo kako se bračni par uspešno vratio u Srbiju!

Domaća javnost danima komentariše zarobljene poznate ličnosti na egzotičnim destinacijama, a neke od njih su uspele da se vrate u rodnu Srbiju. Darko Lazić se sa suprugom Katarinom i ćerkom Srnom sinoć vratio sa Mladiva nakon što su zbog rata na Bliskom istoku bili prinuđeni da produže boravak tamo.

Foto: Instagram.com

Međutim, ceo njihov boravak na Maldivima obeležile su lavine komentara, kako pozitivnih tako i negativnih. Katarina Lazić je na svom Instagram storiju podelila fotografiju iz aviona uz sledeće reči upućene onima koji su imali da kažu samo negativne stvari za njih:

- Pa da rezimiramo - nismo se sa Maldiva vratili "Državnim avionom" tj. letom koji finansira država. Nažalost po ljude koji komentarišu - avionske karte, smeštaj i ceo povratak smo platili sami, kao i većina ljudi koji putuju. Država nam nije finansirala ni odmor ni povratak. Ali hvala na brizi o našem budžetu - očigledno vas zanima više nego nas - napisala je Katarina na svom Instagram storiju.

Foto: Pink.rs

Bračni par ne krije sreću i olakšanje zbog povratka u zemlju, pa je tako Katarina već danas objavila snimak na kom se vidi kako već uživaju u Srbiji sa decom.

