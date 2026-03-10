Naš budžet vas zanima više od nas! Žena Darka Lazića žestoko odgovorila na hejt komentare nakon povratka u Srbiju: Sami smo platili...

Evo kako se bračni par uspešno vratio u Srbiju!

Domaća javnost danima komentariše zarobljene poznate ličnosti na egzotičnim destinacijama, a neke od njih su uspele da se vrate u rodnu Srbiju. Darko Lazić se sa suprugom Katarinom i ćerkom Srnom sinoć vratio sa Mladiva nakon što su zbog rata na Bliskom istoku bili prinuđeni da produže boravak tamo.

Međutim, ceo njihov boravak na Maldivima obeležile su lavine komentara, kako pozitivnih tako i negativnih. Katarina Lazić je na svom Instagram storiju podelila fotografiju iz aviona uz sledeće reči upućene onima koji su imali da kažu samo negativne stvari za njih:

- Pa da rezimiramo - nismo se sa Maldiva vratili "Državnim avionom" tj. letom koji finansira država. Nažalost po ljude koji komentarišu - avionske karte, smeštaj i ceo povratak smo platili sami, kao i većina ljudi koji putuju. Država nam nije finansirala ni odmor ni povratak. Ali hvala na brizi o našem budžetu - očigledno vas zanima više nego nas - napisala je Katarina na svom Instagram storiju.

Bračni par ne krije sreću i olakšanje zbog povratka u zemlju, pa je tako Katarina već danas objavila snimak na kom se vidi kako već uživaju u Srbiji sa decom.

