Čist luksuz od 1600 kvadrata vredan nekoliko miliona evra: Evo kako izgleda nova vila Mileta Kitića (FOTO+VIDEO)

Želeo sam da napravim jednu sasvim skromnu kuću od 1600 kvadrata!

Folk pevač Mile Kitić na regionalnoj muzičkoj sceni aktivan je decenijama unazad, te ne treba da čudi što ima podužu imovinsku kartu koja je sada bogatija i za velelepnu vilu na periferiji Beograda, gde sada, kako kaže, uživati, posle višedecenijskog rada.

Naime, Mile i njegova supruga Marta Savić, uselili su se u luksuznu vilu koju su sagradili na Avali. Ono što je presudilo da se ovaj korak napravi jeste taj da bračni par želi svoj mir i privatnost.

U gostovanju u emisiji Amig Show pre nekoliko meseci, Mile se dotakao detalja vezanih za samu kuću.

- Kuća je veoma skromna, ima samo 1600 kvadrata - rekao je Mile kroz osmeh izazvavši burne reakcije publike u studiju.

Dotakao se i razloga zbog kog se useljenje na kratko odložilo:

- Marta nije želela da žuri sa selidbom, jer u našoj kući ima previše nameštaja i kutija, pa nije želela da nešto izostavi- objasnio je Mile

Pevač je istakao kako iako kuća ima veliki broj soba i prostorija, on ima svoju omiljenu:

- Imam svoju sobu odmah pored bazena gde boravimo ja i moja dva psa. Oni su spavali sa mnom i u staroj kući, tako je i ovde - kaže Mile.

Znamo kako je Mile oduvek vodio računa o svom izgledu, pa tako ni u novoj kući nisu smeli biti izostavljeni bazen i teretana.

Mile se našalio još jednom prilikom na račun nove kuće gde je rekao da mu nije dovoljna kuća sa okolnim zemljištem, već će uskoro kupiti i sam Avalski toranj, a podsećanja radi, osim kuće na Avali i luksuzne vile u centru grada, poseduje nekretninu i u Dominikanskoj Republici.

Kako izgleda Miletova nova vila pogledajte u snimku emisije "Paparaco lov":

