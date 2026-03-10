Pričali su da sam homoseksualac, narkoman... Vladan iz Magla benda iskreno o predrasudama: Želim da ljudi upoznaju pravog mene

Frontmen "Magla benda" Vladan Savić priznao je da ga bole priče koje kruže o njemu, te je otkrio nepoznate detalje iz života.

Vladan, koji je prošao kroz težak period zbog razvoda, sada je priznao da mu smetaju što ljudi svašta pričaju o njemu. Naime, Savić je otkrio da je čuo brojne spekulacije o njegovom životu, te da se pričalo da je homoseksualac i da koristi narkotike, a zatim ispričao kakav je on zaista u privatnom životu.

- Komentarisalo se u nekim momentima da sam homoseksualac, da sam narkoman, u jednom trenutku kada sam puno smršao čak su govorili da sam bolestan, da sam se razboleo... I onda krivo mi je jer nije to ništa tako. Želim da ljudi zapravo upoznaju pravog mene i ko sam ja zapravo - rekao je on i dodao:

- Smatram da sam iz jedne divne porodice. Ponosan sam na svoju porodicu, na svoje roditelje, na svog brata, na suprugu, na ćerku i sebe i želim da narod to zna. Želim da zna narod da ja slavim slavu, da znam sve običaje... - rekao je pevač u jednoj emisiji.

Inače, sa svojim "Magla bendom" održao je solistički koncert u "Sava centru", za nekoliko dana sledi drugi, dok su, zbog dobre prodaje karata, zakazali i treći termin, i to početkom aprila.

