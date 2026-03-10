Lekovi više nisu delovali: Aleksandra Mladenović progovorila o operaciji krajnika, evo kako se sada oseća

Naša pevačica Aleksandra Mladenović pojavila se u emisiji "Amidži šou" samo mesec dana nakon operacije koju je imala, te je sada otkrila kako se oseća.

Aleksandra je, naime, na samom početku emisije ispričala i otkrila milionima gledalaca kako se oseća samo mesec dana nakon operacije koju je imala, a to je operacija krajnika.

- Jesam, pre mesec dana, oporavila sam se, radim super. Nikada ne pevam na plejbek, samo kada moram, ali je sada sve super - rekla je Aleksandra i dodala:

- Mnogo sam bila bolesna, antibiotik više nije mogao da deluje, pa je operacija morala da se desi - rekla je pevačica.

"Ova odluka je bila neminovna, srećna je"

Podsetimo, Aleksandra je bila primorana da se podvrgne hirurškom zahvatu zbog dugogodišnjih problema sa čestim i hroničnim upalama krajnika, koje su joj u poslednje vreme značajno otežavale svakodnevno funkcionisanje, ali i profesionalne obaveze.

- Aleksandra se oseća dobro i oporavak protiče u najboljem redu. Operacija je obavljena pre devet dana, a ona je konačno počela da izlazi iz stana. Presrećna je što je operacija uspešno završena i što ubuduće više neće imati problema sa krajnicima. S obzirom na to da su joj grlo i glas najvažniji zbog posla kojim se bavi, ova odluka bila je neminovna - otkrio je, tada, izvor blizak pevačici.

Aleksandra se, prema rečima izvora, pridržava saveta lekara i za sada nema komplikacija, a očekuje se da će se nakon perioda oporavka vratiti redovnim nastupima i muzičkim obavezama.

Autor: Nikola Žugić