AKTUELNO

Domaći

Prekinula ćutnju! Džejla posle dužeg vremena otvoreno o Mariji Šerifović, pomenula i Jovanu Pajić

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, E-Stock/Rajko Ristić ||

U emisiji "Amidži šou" na TV Pink pevačica je dobila veoma interesantno pitanje, te je ponovo progovorila o nekadašnjoj mentorki Mariji Šerifović.

Duže vreme se spekuliše o prirodi njenog odnosa sa Marijom Šerifović, zbog čega je pitanje u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi" dodatno zaintrigirali sve gledaoce.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, Džejla je trebalo da se izjasni da li bi pre snimila duetsku pesmu sa Marijom Šerifović ili Jovanom Pajić, a nakon što je kratko promislila dala je odgovor:

- Hajde, zbog dugogodišnjeg poznanstva, malo dužeg nego sa Jovanom, onda Marija - odabrala je Džejla.

Foto: TV Pink Printscreen

Bila podrška Mariji u teškim trenucima

Podsetimo, pevačice su trpele veliki pritisak javnosti zbog spekulacija da im je odnos dublji od prijateljskog, a zbog izjava koje su davale za medije šuškalo se i da je među njima pukla tikva.

Zbog toga je veliku pažnju privukao dolazak Džejle na sahranu Marijinog oca prošle jeseni.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, E-Stock/TikTak

- Nije nam ni vreme ni mesto, samo treba da pustimo Mariju i porodicu da budu u žalosti. To je bila moja uloga, ja sam njen prijatelj i moja uloga je bila da budem njena podrška danas. Naravno da joj je teško, o čemu pričamo. Ja sam kao njen prijatelj otišla tamo i bila za nju, ali mislim da svkom ljudskom biću u ovakvim trenucima treba da najviše budu sami i to sami sa sobom prođu. Mislim da je fer da je pustimo na miru.

Tada je demantovala da su u lošem odnosu.

- Pa ne znam dokle nagađanja, Marija je moja prijateljica i to je jedina nepromenjiva kategorija u svemu ovome - rekla je Džejla pre nekoliko meseci.

Autor: Pink.rs

#Džejla Ramović

#Jovana Pajić

#Marija Šerifović

#Ognjen Amidžić

#amig show

POVEZANE VESTI

Domaći

Anelinu snaju pitali da li bi glasala da u Eliti pobedi ona ili Asmin: Zbog njenog odgovora goreće Balkan! (VIDEO)

Domaći

KASPER VERIO MINU KOSTIĆ! Šok u programu uživo: Izvadio prsten pred svima, ona se preksrstila i REKLA DA!

Domaći

Jovana Pajić priznala u kakvom je odnosu sa Saletom Tropikom posle razvoda: Kada sam se udala i rodila decu, želela sam da... (VIDEO)

Domaći

Volela bih da pitam tog monstruma... Šokiraće vas s kim Dušica Jakovljević priželjkuje intervju, a evo šta kaže o svađi s Darkom Tanasijevićem

Domaći

ODVRATNA SU TI PITANJA! Skandal, Aleksandra Mladenović odbrusila Amidžiću zbog Uroša Živkovića i Isaka Šabanovića: Sve mi propadne zbog tebe!

Domaći

MARIJA ŠERIFOVIĆ PREKINULA KONCERT: Pevačica jedva zadržala suze posle ovoga