ODVRATNA SU TI PITANJA! Skandal, Aleksandra Mladenović odbrusila Amidžiću zbog Uroša Živkovića i Isaka Šabanovića: Sve mi propadne zbog tebe!

U emisiji "Amidži šou" gostovala je folk pevačica Aleksandra Mladenović, koja je nevoljno govorila o svom privatnom životu.

Naime, voditelj Ognjen Amidžić upitao ju je, kada bi birala između Uroša Živkovića i Isaka Šabanovića, koga bi izabrala da snimi duet, a kome bi dodelila ulogu manekena u svom spotu, što je već bilo dovoljno da negoduje.

Ni drugo pitanje o tome da li ju je neki partner iskoristio za novac nije joj se dopalo.

- Ja ovde kad dođem samo pričam o partnerima i sve mi propadne zbog tebe, svaka veza! Ti stalno dođeš i pitaš nešto... - bunila se Aleksandra, budući da je i sa Urošem i Isakom davno bila.

- Neću da odgovorim ni na jedno, mnogo su glupa pitanja i može mnogo glup odgovor da bude. Odvratna su ti pitanja - odbrusila je pevačica, koja je ipak izdvojila Živkovića u odnosu na Šabanovića, kojeg je svojevremeno optužila za nasilje.

- Uroša Živkovića jako poštujem, o drugim osobama ne pričam. Uroš i ja smo ostali u super odnosima, ostale ne komentarišem - rekla je ona.

Autor: D .T.