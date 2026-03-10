AKTUELNO

Domaći

ODVRATNA SU TI PITANJA! Skandal, Aleksandra Mladenović odbrusila Amidžiću zbog Uroša Živkovića i Isaka Šabanovića: Sve mi propadne zbog tebe!

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U emisiji "Amidži šou" gostovala je folk pevačica Aleksandra Mladenović, koja je nevoljno govorila o svom privatnom životu.

Naime, voditelj Ognjen Amidžić upitao ju je, kada bi birala između Uroša Živkovića i Isaka Šabanovića, koga bi izabrala da snimi duet, a kome bi dodelila ulogu manekena u svom spotu, što je već bilo dovoljno da negoduje.

Foto: TV Pink Printscreen

Ni drugo pitanje o tome da li ju je neki partner iskoristio za novac nije joj se dopalo.

- Ja ovde kad dođem samo pričam o partnerima i sve mi propadne zbog tebe, svaka veza! Ti stalno dođeš i pitaš nešto... - bunila se Aleksandra, budući da je i sa Urošem i Isakom davno bila.

- Neću da odgovorim ni na jedno, mnogo su glupa pitanja i može mnogo glup odgovor da bude. Odvratna su ti pitanja - odbrusila je pevačica, koja je ipak izdvojila Živkovića u odnosu na Šabanovića, kojeg je svojevremeno optužila za nasilje.

Foto: Pink.rs

- Uroša Živkovića jako poštujem, o drugim osobama ne pričam. Uroš i ja smo ostali u super odnosima, ostale ne komentarišem - rekla je ona.

Autor: D .T.

#Aleksandra Mladenović

#Isak Šabanović

#Uroš Živković

POVEZANE VESTI

Domaći

TI, ŽENO, NE MOŽEŠ BEZ S*KSA! Boki 13 napao Aleksandru Mladenović uživo u emisiji, ona mu odbrusila: Imam KATANAC kao Eva Ras!

Domaći

Lekovi više nisu delovali: Aleksandra Mladenović progovorila o operaciji krajnika, evo kako se sada oseća

Domaći

Zbog stresa sam izgubila bebu! Bolno priznanje Jelene Karleuše uživo u emisiji: Tada niko nije znao da sam trudna, a ponašali su se kao da sam nekog u

Domaći

OSEĆALA SAM SE GROZNO: Evo sa koliko godina je Aleksandra Mladenović izgubila nevinost, zbog prvog dečka proživela agoniju

Domaći

TRAGEDIJA U DOMU ALEKSANDRE MLADENOVIĆ! Pevačica zbog smrtnog slučaja zavijena u crno: Sačekala si me da završim nastup i OTIŠLA ZAUVEK...

Domaći

Milica Dabović se pomirila s kumom Darka Lazića, a evo šta kaže o ocu svog deteta: Sin ga ne interesuje, nisam znala da ima ženu dok sam bila trudna s