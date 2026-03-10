AKTUELNO

Vlada Magla bend progovorio o svađi sa gitaristom Leksingtona: Evo zbog čega je ispao problem koji I DALJE TRAJE

Frontmen "Magla benda", Vladan Savić progovorio je gostujući u Amidži šou o sukobu sa gitaristom "Leksington benda", Milošem Vuksanovićem.

Vladan je, naime, otkrio glavni problem zbog kog je sukob izbio, a potom je otkrio i koji bend bi na domaćoj javnoj sceni obrisao, da mora.

- Koji je konkretan razlog tvog sukoba s Vuksom iz Leksington benda - glasilo je pitanje.

- Prosto se desilo da smo, tačnije, neke devojke iste su nam se desile. Ja Leksington bend volim i slušam i pratim od početka, poštujem Vuksu i Bokija i voleo bih da jednog dana jedemo picu kod Vuksa u restoranu - rekao je pevač.

"Obrisao bih Tropiko bend, uz Leksington sam od početka"

S obzirom na to da je tražio oba pitanja, kako bi na oba progovorio, drugi mu je Ognjen Amidžić, voditelj emisije "Amidži šou", pročitao, a ticao se toga koji bend bi na našoj javnoj sceni obrisao, da mora.

- Da moraš da poništiš jedan bend, Tropiko ili Leksington, koji bi to bend bio - glasilo je pitanje.

- Teško je jako pitanje, ali bih išao srcem, šta mi radiš brate?! Neka bude da bih uništio Tropiko, Leksington sam pratio od početka - rekao je Vlada, Magla bend.

