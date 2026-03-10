AKTUELNO

Ovo si sad glupo rekla! Aleksandra Mladenović napala Džejlu usred emisije, studio gori od neprijatnosti: Mi ne idemo u druge države da se krijemo...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

O privatnom životu naše pevačice Džejle Ramović se malo javno zna, te ga i vešto krije od očiju javnosti, a sada je ona progovorila na ovu temu zbog čega je ušla u sukob sa pevačicom Aleksandrom Mladenović.

Džejla je, naime, istakla da svoj privatni život ne krije, već da dozira u plasiranju događaja iz privatnog života u javnost, te je tako pecnula koleginice i kolege priznavši da je veoma lako da se sakrije privatni život, ali da mnogi, kako je rekla, neće.

- Meni se to zgadilo jako da idem po emisijama, novinari... Čim sam stala na scenu mene su masakrirali i odmah mi se zgadilo. Ja volim da čuvam stvari za sebe i mislim da sam puno srećnija tako. Ja kačim na Instagram ono što mi odgovara, ja kačim dokle mene čini srećnom da ljudi znaju. Ne smatram da je moja dužnost da plasiram sve, volim privatni život i čuvam to moje malo tiho... - rekla je Džejla.

Foto: TV Pink Printscreen

- To nije lako ako se baviš pevanjem i ako ti ide - rekao je voditelj.

- Da ne bih sada uvredila, lako je, samo možda neće - nasmejala se pevačica.

- Kako da ne, to si sada glupo rekla, ispada da mi za koje se sazna, da želimo da se sazna, naravno da ne. Mi ne idemo u druge države da se krijemo, nego živimo u Beogradu - rekla je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Taman sam rekla da će se neko uvrediti ako pogrešno shvati - rekla je Džejla.

- Niko ne želi da da svoj život na tacni... Pričaš generalno da tako sakriješ život - rekla je Aleksandra.

- Šta se o meni pisalo nije ni o kome toliko kada smo već ušli u diskusiju, samo viška ne mora da bude. Neko, možda ti ne, ali plasiramo više nego što želimo - rekla je Džejla.

- Nije lako da se sakrije privatni život - rekla je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

