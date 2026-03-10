Zašto je nervira Milan Milošević?! Aleksandra Mladenović progovorila o voditelju Elite, a ovo je istina o njenom poznanstvu s Gastozom

Pevačica Aleksandra Mladenović je u emisiji "Amidži šou" odgovarala na pitanja ljudi sa Instagrama, te je otkrila do sada nepoznate detalje o svom životu.

Poznato je da neguje višegodišnje prijateljstvo sa voditeljem "Elite" Milanom Miloševićem, a na pitanje na koji način je Milan najbrže iznervira, rekla je:

- On me nikada ne nervira, iskreno. Sa njim je uvek smeh i zabava, mnogo ga volim - priznala je Aleksandra, a potom otkrila da li je tačno da je Nenada Marinkovića Gastoza upoznala kod zubara.

- Ne, Galeta znam baš dugo, stvarno, često se sretnemo na nekim proslavama i veseljima, uvek bude veselo - priznala je ona.

Na pitanje da li se kaje što nije snimila duet sa Urošem Živkovićem, iako je trebalo, rekla je:

- "Ljubav ili ludilo" je moja lična karta, tako je bilo suđeno, da snimim sama. Što se tiče dueta, Uroš i ja smo odličan tandem, ako se nađe dobra pesma, zašto da ne - priznala je pevačica.

Autor: D. T.