Marija Mikić zavela advokata koji ju je razveo od bivšeg muža?! Pevačica priznala sve, a evo zbog čega je bila privođena: Bila sam klinka...

Stavila sve karte na sto!

Pevačica Marija Mikić otkrila je u emisiji '''Amidži šou'' da je tokom svoje mladosti bila privođena, usled čega je ispričala anegdotu, gde je navela da je usled toga pevala pesme Svetlane Cece Ražnatović. Ona je pored toga, prokomentarisala navode iz rubrike ''Pitanja sa Instagrama'' da li je u vezi sa advokatom.

Zbog koje informacije koju si podelila sa pratiocima sa društvenih mreža si navjviše zažalila?

- Nisam zažalila, ali sam možda previše davala.

Da li je tačno da si bila privedena i da si u policijskoj stanici pevala Cecine pesme?

- Bila sam klinka. Sela sam za volan, popila sam. Menjala se smena u policiji, a kada je došla druga smena, oni su stajali, ja sam tada pevala po lokalima, oni nisu znali ko sam ja, jer sam bila veoma mlada, nisam bila poznata u svojoj branši, pa su me pitali da im nešto zaspevam, a ja sam otpevala Cecinu pesmu, eto.

Da li je istina da si u vezi sa advokatom koji te je razveo?

- Pre svega pozdrav sa Senku, moju advokaticu. Ljudi, kao što on razume moj posao koji je javan, tako i ja razumem njegov, koji nije javan - ostala je nedorečena Marija, koja se razvela od Jovana Pantića, sa kojim ima sina i ćerku.

