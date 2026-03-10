Definitivno sam odustao od Evrovizije! Ivan Kurtić priznao koliko je razočaran, a evo zbog čega se svađa sa bratom Dušanom: Zašto to radiš?!

Pevač Ivan Kurtić nekoliko puta bio je u trci za srpskog predstavnika na Evroviziji, ali je od najvećeg muzičkog festivala, po svemu sudeći, digao ruke.

Gostujući u emisiji "Amidži šou" priznao je da više nema volje da se takmiči.

- Definitivno sam odustao. Za sada mi je definitivna odluka da neću, međutim nikad se ne zna. Zavisi... Moramo da pratimo red, da vidimo šta, kako - rekao je Ivan.

Poznato je da ima mlađeg brata Dušana, takođe pevača, koji je i sam bio u trci za srpskog predstavnika na Evroviziji, a sada je priznao zbog čega se svađaju.

- Ne zameram mu ništa, ali on meni dosta toga. Svađamo se uvek oko mojih pesama, kada snimam nešto, radim. Volim da eksperimentišem, da šaram kroz žanrove, ide mi to, a on mi uvek kaže:"Zašto to radiš, buniš ljude". Odrastao sam u Nemačkoj, uz soul, hip-hop... Imam i jednu kolaboraciju u planu sa THC La Familijom, tvrdi rep, biće dobro... - najavio je Kurtić.

Autor: D. T.