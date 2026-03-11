Marija Šerifović uletela Verici u kupatilo: Priredila joj nesvakidašnje iznenađenje pa je snimila kako se tušira

Marija Šerifović, koja je održala tri uspešna koncerta početkom marta u Centru Sava, na Dan žena, 8. marta, iako mnogo ne daje značaja tom datumu, odlučila je iznenadi mama Vericu Šerifović.

Sve je zabeležila kamerom i podelila sa publikom u svom vlogu.Marija je tog dana imala brojne obaveze, ali je ipak pronašla vreme da obraduje majku.

- Sada idem kući na brzinu da majci dam cveće za 8. mart. Oni pri tom nemaju pojma da ću ja uopšte da dođem kući - rekla je Marija pre nego što je ušla u stan. Kada je stigla, zatekla je Vericu pod tušem. Marija je odlučila da iznenađenje bude još spontanije, pa je sa buketom i uključenom kamerom ušla pravo u kupatilo kako bi zabeležila majčinu reakciju.

- Baba, baba srećan ti 8. mart! - rekla je Šerifovićeva.

Verica je bila vidno iznenađena i raznežena gestom svoje ćerke.

Sunce moje najmilije, hvala ti živote moj - rekla je pevačica.

Autor: N.B.