Sve po zasluzi: Cetinskom otkazuju nastupe u Srbiji zbog skandala sa Spensom, niko ga ne zeli u svojim lokalima

Toni Cetinski, po svemu sudeći, snosiće i određene materijalne posledice zbog iznenadnog otkazivanja solističkog koncerta koji je bio planiran za 8. mart u Novom Sadu. Ovaj nastup, koji je trebalo da bude upriličen povodom Dana žena, bio je najavljivan kao veliki muzički događaj, ali je neprimerena odluka pevača da odustane od koncerta izazvala burne reakcije javnosti, organizatora, ali i ljudi iz ugostiteljskog sektora koji su planirali buduću saradnju s njim.

Kontroverza je dodatno podgrejana nakon što je Cetinski javno naveo da je razlog njegovog odustajanja to što je na mestu današnjeg Spensa nekada postojao logor, što se ispostavilo kao netačno. Mnogi su ocenili da je obrazloženje neprimereno i da je nepotrebno izazvalo polemike.

Upravo zbog toga, kako tvrde pojedini ugostitelji, promenjen je i odnos prema potencijalnoj saradnji sa ovim muzičarem. Neki od onih koji su ranije razmatrali mogućnost da Cetinskog angažuju za različite događaje u Srbiji sada od te ideje odustaju, saznaje Kurir.

Dok jedni smatraju da pevač ima puno pravo da odluči gde će nastupati, drugi ističu da su način na koji je koncert otkazan, kao i obrazloženje koje je usledilo, izazvali nepotrebne tenzije u javnosti. Posebno su razočarani oni koji su bili spremni da mu pruže priliku da nastupi u Srbiji.

Neprofesionalan

Jedan od njih je i vlasnik poznatog ugostiteljskog objekta koji je želeo da ostane anoniman, a čiji prijatelj je za Kurir otkrio da je planirao da angažuje Cetinskog za letnje otvaranje bašte svog lokala.

- Moj prijatelj je imao želju da mu Toni peva na leto na otvaranju bašte. Dobio je kontakt od njegovog menadžmenta i čak smo razmišljali da stupimo u pregovore. Međutim, nakon svega što se desilo s koncertom u Novom Sadu, odlučili smo da odustanemo od te ideje. Smatramo da bi saradnja u ovom trenutku mogla da izazove nepotrebne reakcije i polemike - rekao nam je on.

Prema njegovim rečima, plan je bio da se napravi veliki letnji događaj koji bi privukao goste iz različitih gradova, a Cetinski je bio jedan od izvođača o kojima se ozbiljno razmišljalo upravo zbog popularnosti i velikog broja hitova koje publika u regionu dobro poznaje.

- Možda bi moj prijatelj i izašao javno s tim, ali mu je neprijatno da se dovodi u kontekst s muzičarem koji je naveo krajnje netačan razlog otkazivanja koncerta za jedan lep praznik kao što je Dan žena. Niko ne želi dodatne probleme oko događaja koji bi trebalo da bude zabavan i opušten. Ne poštuje nas kao narod - dodao je sagovornik.

Ne praštaju izdaju

Otkazivanje koncerta u Novom Sadu pokrenulo je i brojne diskusije na društvenim mrežama. Pojedini estradnjaci ne žele javno da se izjašnjavaju, ali u zatvorenim krugovima i te kako komentarišu da bi čitava situacija mogla da utiče i na buduće planove vezane za nastupe Cetinskog u Srbiji. Iako je reč o izvođaču koji ima dugu karijeru i veliku bazu fanova širom regiona, u organizaciji događaja važnu ulogu igra i percepcija publike koja ne prašta izdaju.

Ovim povodom pozvali smo portparola Cetinskog, ali on nije odgovarao na naše pozive.

Autor: N.B.