Kristina Spalević prijavila Kristijana policiji: Golubović dobio zabranu prilaska

Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog pretnji i nasilja u porodici, zbog čega je intervenisala policija. Kako prenose mediji, on je fizički nasrnuo na Kristinu Spalević.

Policija u Beogradu u utorak 10. marta, Kristijanu Goluboviću izrekla je hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini.

On je u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave s njom, počeo da je vređa, uputivši joj pretnje, a zatim ju je i fizički napao i gurao je.

Istragu vodi Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: N.B.