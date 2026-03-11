AKTUELNO

ISTINA JE, PRIJAVILA SAM GA: Prva izjava Kristine Spalević nakon što je Kristijan dobio zabranu prilaska, otkrila da li je trpela fizičko nasilje

Domaći mediji danas su objavili da je Kristina Spalević prijavila Kristijana Golubivića za nasilje te je on dobio zabranu prilaska.

Kako mediji prenose Kristijan Golubović udaljen je iz stana na Voždovcu zbog pretnji i nasilja u porodici, zbog čega je intervenisala policija.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Kristinom koja nam je otkrila šta se desilo:

- Istina je, prijavila sam ga policiji, dobio je zabranu prilaska, ali moram da kažem da nije bilo fizičkog nasilja, ali mesecima unazad se dešava isto. Posle onog letos znala sam ja da tu nema budućnosti, bilo je samo verbalno nasilje, fizičko se nije desilo - rekla je Kristina za naš portal.

