AKTUELNO

Domaći

Biće sve dobro, mi se... Oglasio se Kristijan Golubović nakon što ga je Kristina Spalević prijavila policiji

Izvor: telegraf, pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Kristijan Golubović oglasio se nakon što je u utorak, 10. marta, udaljen iz stana zbog pretnji i nasilja u porodici.

Kristijan je otkrio šta se dešava kod njega i Kristine u braku:

- Stalno neke spekulacije oko nas. Mi smo takvi, možda nekad planemo, posvađamo se. Ali, mi se volimo i imamo decu, to nas povezuje i ceo život će nas povezivati - počeo je Kristijan.

Foto: RED TV Printscreen

- Neću da kažem iz ljubavi i poštovanju prema njoj u kakvim smo sada odnosima, ali sve se to izgladi. Radimo i na istom mestu, imamo mi i neke naše šale, ma sve će to biti super - rekao je Golubović.

Podsetimo, policija u Beogradu u utorak je Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je isti u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave sa njom, istu vređao i uputio joj pretnje.

Foto: TV Pink Printscreen

Za Pink.rs se oglasla Kristina koja je otkrila šta se desilo zapravo u njihovom domu:

- Istina je, prijavila sam ga policiji, dobio je zabranu prilaska, ali moram da kažem da nije bilo fizičkog nasilja, ali mesecima unazad se dešava isto. Posle onog letos znala sam ja da tu nema budućnosti, bilo je samo verbalno nasilje, fizičko se nije desilo - rekla je Kristina za naš portal.

pročitajte još

ISTINA JE, PRIJAVILA SAM GA: Prva izjava Kristine Spalević nakon što je Kristijan dobio zabranu prilaska, otkrila da li je trpela fizičko nasilje

Autor: N.B.

#Kristijan

#Kristina

#Porodica

#odnos

#svaša

POVEZANE VESTI

Domaći

Kristina Spalević prijavila Kristijana policiji: Golubović dobio zabranu prilaska

Domaći

KRISTIJAN MI JE PRETIO UBISTVOM: Kristina Spalević iznela jezive tvrdnje! Podnela prijavu policiji kako bi zaštitila decu

Domaći

PORODILA SE KRISTINA SPALEVIĆ! Oglasio se Kristijan, NE KRIJE SREĆU, pa otkrio kako su sinu dali ime!

Domaći

Nakon što ga je ostavila Kristina, Golubović pokrenuo novi biznis: Kristijan planira da uloži 100.000 evra, a sarađuje sa porodicom sa Kosova, ovo su

Domaći

Haos u tržnom centru! Kristijan Golubović demolirao prodavnicu, prodavačica hitno pozvala policiju

Domaći

DECA NISU RAZLOG DA OSTANEMO U TOKSIČNIM VEZAMA: Kristina Spalević nakon pomirenja sa Kristijanom otvorila dušu