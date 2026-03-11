Biće sve dobro, mi se... Oglasio se Kristijan Golubović nakon što ga je Kristina Spalević prijavila policiji

Kristijan Golubović oglasio se nakon što je u utorak, 10. marta, udaljen iz stana zbog pretnji i nasilja u porodici.

Kristijan je otkrio šta se dešava kod njega i Kristine u braku:

- Stalno neke spekulacije oko nas. Mi smo takvi, možda nekad planemo, posvađamo se. Ali, mi se volimo i imamo decu, to nas povezuje i ceo život će nas povezivati - počeo je Kristijan.

- Neću da kažem iz ljubavi i poštovanju prema njoj u kakvim smo sada odnosima, ali sve se to izgladi. Radimo i na istom mestu, imamo mi i neke naše šale, ma sve će to biti super - rekao je Golubović.

Podsetimo, policija u Beogradu u utorak je Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je isti u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave sa njom, istu vređao i uputio joj pretnje.

Za Pink.rs se oglasla Kristina koja je otkrila šta se desilo zapravo u njihovom domu:

- Istina je, prijavila sam ga policiji, dobio je zabranu prilaska, ali moram da kažem da nije bilo fizičkog nasilja, ali mesecima unazad se dešava isto. Posle onog letos znala sam ja da tu nema budućnosti, bilo je samo verbalno nasilje, fizičko se nije desilo - rekla je Kristina za naš portal.

Autor: N.B.