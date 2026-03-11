Podmuklo i licemerno: Otkazao koncert na Spensu zbog priče o logoru, a zakazao nastup u Zagrebu na Dan državnosti, Toni Cetinski slavi proterivanje Srba iz Hrvatske

Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je koncert koji je trebalo da održi 8. marta u Spensu, i to samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da izađe pred novosadsku publiku, pod lažnim izgovorom da "dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih".

Istina je sasvim drugačija - sem što je prodao tek nešto više od 3.000 karata, što nije dovoljno ni da napuni pola dvorane, Cetinski je pokazao koliki je licemer - zakazao je koncert u Areni Zagreb na dan državnosti Hrvatske - države koja je proterala oko pola miliona Srba.

"Dan državnosti za Hrvatsku koja se ne predaje" - piše na plakatu uz fotografiju Tonija Cetinskog sa hrvatskom šahovnicom.

Koncert se već uveliko reklamira, pa je tako pevačeva supruga Dubravka podelila reklamu uz reči izvesnog Marina Meraka, koji je poslednjih dana više nego bio aktivan na društvenim mrežama u širenju laži i dezinformacija o novosadskom Spensu i podršci Toniju zbog otkazanog koncerta.

- Mislili su da nas mogu gaziti. Mislili su da se u vlastitoj zemlji, u našoj Istri i našem Zagrebu, moramo izvinjavati što volimo svoje. Varate se! Što nas jače udarate, to naša pesma jače odjekuje! Ovo nije samo koncert. Ovo je manifest prkosa i ljubavi prema svakom pedlju ove zemlje koju su nam branitelji krvlju natopili. Na ovaj sveti datum, dok drugi šute i gledaju sa strane, mi ćemo se okupiti u srcu glavnoga grada i pokazati što znači pravo hrvatsko zajedništvo! Te večeri pevamo za ljubav za hrvatske branitelje kojima dugujemo sve što imamo. Najlepše je stati pred punu Arenu na Dan državnosti i znati niste nas slomili, niti ćete ikada - piše između ostalog.

Hrvatski pevač pošto je otkazao koncert i izazvao gnev i ljutnju kod srpske publike, gde je svih posleratnih godina bio lepo dočekan i od kojih je dobro zarađivao, oglasio se na društvenim mrežama, gde je dodatno uvredio i ponizio Srbe, nastavljajući da širi laži i dezinformacije.

- Svesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželeti više tamo da kročim nakon svega. Pretnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima - napisao je on.

- Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se osetili poniženo i bolno - stoji u njegovom komentaru na Fejsbuku.

Iz Hrvatske nestalo više od 500.000 Srba

Na predlog premijera i predsednika HDZ Andreja Plenkovića, Dan državnosti se od 2020. obeležava 30. maja. Taj dan se kao Dan državnosti obeležavao od 1991. do početka 2000-tih kada je vlast na izborima od HDZ preuzela koalicija okupljena oko Socijaldemokratske partije (SDP). U periodu od izbijanja Odbrambeno-otadžbinskog rata 1991. godine pa do 01.01.1998. godine sa čitave teritorije današnje Hrvatske proterano je ukupno 550 000 lica srpske etničke pripadnosti. Samo u zločinačkoj akciji "Oluja" proterano je 350.000 Srba.

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina” odbacilo je kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je htvatski pevač Toni Cetinski otkazao koncert i podsetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spensu gostovao više puta.

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za SPENS tako i za grad Novi Sad i njegove građane - ističe se u saopštenju.

Spens je, kako se podseća u saopštenju, od svog osnivanja simbol sporta, kulture, susreta i saradnje među ljudima.

- Smatramo važnim da se skine svaka ljaga sa Spens- a i sa grada Novog Sada, jer oni nikada nisu bili niti će biti mesto progona ili zlostavljanja ljudi zbog svog porekla. Naprotiv Novi Sad je uvek bio prepoznatljiv po svojoj otvorenosti, multikulturalnosti i poštovanju različitosti - pisalo je u saopštenju.



Autor: N.B.