Kristina je lucidna: Novo oglašavanje Kristijana Golubovića nakon drame u stanu, otkrio razloge sukoba

Kristijan Golubović se oglasio nakon vesti da je 10. marta udaljen iz stana zbog pretnji i nasilja u porodici.

Iako je prvo bio umeren u izjavi, njega je po svemu sudeći kasnije razbesnelo ono što je Kristina izjavila, pa je prestao da se kontroliše u rečima.

- Izmišljaju, od jutros nas bombarduju time, to je neko pustio buvu. Nije istina, ja sam evo u ovoj kući radim, odvedena deca u obdaništu, nema nikakve veze to. Možda se malo posvađamo, ali volimo se, imamo zajedničku decu, sve je to u redu. I kad bi bilo nešto, ja bih uvek se sa Kristinom razveo civilizovano, a ne fizički. Ja nju nikada nisam takao u životu - započeo je Kristijan Golubović.

Iako mu jeste izrečena zabrana prilaska i komunikacije, on to negira.

- To se spekulisalo i prošli put kad je ona izašla i dramila, pravila rijaliti od našeg života. Takva je Kristina Spalević lucidna, ona ima te fore. Ona živi od skandala, ona je mlada, divlja. Kristina je mlada, ona ima samo 28 godina njoj ništa se i ne može zameriti, a ja sam ozbiljan ima 56 godina - dodao je.

- Stalno me smaraju sa aferama, te imao si intimne odnose sa ovom, samo mi prave probleme sa tom ženom. Ona je ionako mlada, neiživljena sa dvoje dece, to je ogromna obaveza. Bili smo oboje na "Blic poligrafu", i ona je istakla da nikada do fizičkog kontakta nije došlo. Nikada je ne bih udario. Ja udarim muškarca pa padne u nesvest, a zamisli ženu bi ubio - ispričao je.

On je naglasio da "nikada ne bi fizički nasrnuo na Kristinu", ali i da je ne vara.

- Nema smisla da ženu koja ti je rodila dvoje dece biješ. Ne možeš, ćao ja na tvoju stranu, ti na svoju. Ja sam Kristijan Golubović imao tri braka, četvoro dece. Da se ne hvalim, ali mislim da sam jedan među poželjnijim muškarcima, saleću me mlade žene, Kristinu nikada više nisam prevario, lagao. Posle svađe nađemo zajednički jezik i odemo sa decom na neki izlet i to se sve sredi. Javne smo ličnosti i svašta nam stavljaju na teret, ume da nas pogodi jer jako smo temperamentni, afektivni, drčni... Toliko sam se navikao na nju, naša deca, naši kerovi, meni je sve to kao neko detinjstvo da prolazim, sa njom sam se vratio u mladost. Nije ona superlativ žene, majke, domaćice, ali je zato lik ovako za zezanje, društvo, razumemo se i u intimnim odnosima, i u klopi, i u putovanjima i u muzici, na mnogo sfera smo se našli i zato smo zajedno. Ali postoji ta crta gde ona nije shvatila potpuno ulogu majke, opteretilo je, ulogu domaćice i da Kristijan Golubović živi po nekim kriterijumima "old school" gde je žena u kući domaćica, majka, kraljica, pa tek ona ku***. Ja to stavljam na prvo mesto, a onda druženje, intimne odnose, stavlja na prvo mesto. Ja tu imam nesuglasice sa njom, ništa žešće, istakao je Golubović i šokirao priznanjem da često vređa Kristinu, ali i da ona fizički nasrće na njega.

Golubović je priznao da ponekad vređa Kristinu, ali i da ona fizički nasrće na njega.

- Ja u svađi kažem Kristini: "Aj bre ku*** beži tamo, je*** ti mater!", to nju više pogodi nego da sam je udario. To nju više pogodi nego da je udarim, a ona mene ozbiljno udari pesnicom ili šamarom, ili me gađa opasnim predmetom. Ja to gledam kao lucidna, šašava, ne uzimam za zlo, a opet je to nasilje nada mnom. Zamisli sad Kristijan ode u policiju i prijavi ženu što ga udara, ili što ga gađa predmetima. To bi bilo jadno, a žene su ranjive. One mogu za običnu pretnju da se uplaše ili da glume i neće više da odu sa tobom i odu u policiju i prijave te. Kristijan mi pretio životom, hoće da napadne mene ili decu, njoj će se verovati kakva god da je majka, majka je. Ja imam prošlost nasilnika, kriminalca, ubice, a ona nema tu prošlost i ona je žensko. Šta god da se desi, bilo koja svađa, govori se da smo pred razvodom. A od čega ta deca da žive, od nje same ne mogu, ona ima platu od 1.000 evra na Pink-u, to je sve. Pola odlazi na krevet koji ima iz mladosti, Kristina je finansijski ovisna o pomoć oca te dece. Ona to zna, to je tako - dodao je.

Kristijan je otkrio da mu nije davala da uđe u kuću, kako kaže, na minut 11 ostajao napolju.

- Dešavalo se da hoće da me prijavi, ne zna frustracija šta će da uradi u svađi, pa kaže: "Sad ću da te prijavim policiji za nasilje, za psihičko uznemiravanje". Šta je psihičko zlostavljanje, kad se ti i ja svađamo u kući i dođemo do tačke kad vređamo jedan drugog, ti mene udariš i gađaš predmetom, a ja tebi ne uradim ništa nego izađem iz kuće u papučama i u šortsu i ti zaključaš vrata i ostaviš me na minus 11 napolju i ja prespavam u hotelu, u autu, kod prijatelja ili u drugoj kući. Sutradan dođem imamo intimne odnose, ja vodim decu u vrtić i kao da nije bilo ništa. Ti posle takvih deset svađa kažeš - Ja ne mogu više. To je turbulentna veza, rekao je i dodao da se nije desila nikakva drama na Voždovcu.

- Sada smo zajedno, sasvim normalan odnos. U zadnje vreme je bilo svega i svačega, bilo je svađa... Ovaj mi nije vratio dug, ja volim da pozajmljujem, da pomažem ljudima, ona je protiv toga. Ona je drugačiji tip, jer je loše prošla u životu zbog toga i zbog toga se boji kamataša, tužnika koji prijavljuju policiji kad traže svoj dug. Boji se za naše živote, uvek mi kaže da idem i da tražim novac koji sam pozajmio, naš novac, to je novac za nas za decu. Ja sam joj rekao ne mogu ljude da bijem da mi vrate novac. Moram da peglam sa hohštaplerima - rekao je za Blica i dodao da mu je Kristina govorila da ne pozajmljuje novac.

- Imali smo 10.000 evra, pola si potrošila na kozmetiku, kosu, operaciju, ja ti ništa ne kažem. Ako od 10.000 evra potrošiš 5.000 evra, šta tebe briga što sam ja uložio u posao. Donosiću našoj deci 1.500 evra na mesečnom nivou za šest meseci i ostaće nam pare sačuvane, šta ti imaš sa tim parama, rekao je i dodao: "Rekao sam joj nemoj se mešati, to su moje pare krvavo zarađene". Uložio sam novac u posao i taj posao donosi plodove, ali ona mora da sazri, dodao je. Mnogo razmirica imamo oko finansija i meni ne može 28-godišnjakinja da određuje, čoveku od 56 godina kojem je prošlo preko 50 miliona maraka ili eura kroz ruke, koji je imao preko 30 svojih ugostiteljskim objekata, 11 nekretnina kuća i stanova, preko 100 automobila i motora ličnih, da mi dođe jedna balavica zato što je volim i imam decu sa njom, da mi pametuje gde ću da uložim i kako ljudima da naplaćujem dugove, to ne može- rekao je.

- Svađamo se i kad u kući nije nešto sređeno, ja joj kažem da opere sudove od sinoć. Ja uzmem operem pet puta, ona nijednom i tako krene svađa.

- Možda nije ispunila moja očekivanja kao majka, kao domaćica, ali kao osoba meni prija meni i mom životu. Ako se godinama ne promeni Bože moj. Ja sam se tri, četiri puta oženio do sad, pa oženiću se i peti put, ili ne moram da budem ni sa kim. Želim da stvorim deci nešto za ove godine što su mi preostale, da me se deca ne stide i govore kriminalac.

Podsetimo, policija u Beogradu u utorak je Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je isti u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave sa njom, istu vređao, uputio joj pretnje, a zatim i fizički napao i gurao je.

Istragu vodi Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Autor: N.B.