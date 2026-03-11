Bio sam potpuni autsajder... Kasper nikad iskrenije o ljubavi sa Minom, dao svima savet

Mina Kostić i Kasper na kratko su se razdvojili kada se on vratio u Ameriku, a neretko na društvenim mrežama objavljuju emotivne reči jedan drugom.

Ljubavni par je nedavno objavio privatan snimak, a sada je Mane Ćuruvija na svom Instagramu objasnio kako se emocija sa Minom desila, i dao savet svima koji priželjkuju pravu ljubav.

"Mina je žena koji nosi veru u Boga"

Kasper je iskreno i bez zadrške objasnio, koliko je vera važna i ko je zapravo Mina.

- Mina je žena koja nosi veru u Boga u svom srcu, zato i ima posebnu snagu odlučnosti i hrabrosti. Ona ne hoda kroz život sama, njene korake vodi vera, dok njeno srce čuva ljubav prema Bogu i porodici. Zato je njena ljubav nepobediva i nesalomiva - napisao je Ćuruvija, pa je objasnio kako pronaći pravu ženu:

- Da li postoji još takvih žena? Ne puno, ali postoji. Kako ih pronaći? Kada takvu ženu pronađeš u srcu svom, naći ćeš je i u životu, kad-tad. Bog će vas spojiti, baš kao mene i Minu.

- Ne zaboravi da sam ja bio potpuni autsajder u odnosu na more uspešnijih i lepših momaka od mene, koji su želeli da osvoje Minu. Kako sam ja uspeo? Nisam ja ništa, ja sam samo u srcu nju iskreno želeo, ostalo je sve Bog, sam Bog.

"Iću ću na vantelesnu oplodnju"

Mina je nedavno priznala da ima jaku želju da Kasperu rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

"Htela sam da se zamonašim"

Mina je nedavno objasnila da je bila jako razočarana u muškarce nakon neuspelih ljubavnih odnosa, zbog čega je želela da započne manastirski život.

- Ja sam rešila neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.

Autor: N.B.