Davao mi je savete za prve ljubavne jade, a unuka ga često pominje: Bratanica Milena Dravić o legendarnom Draganu Nikoliću, u jednoj stvari bio je pravi doktor

Bratanica Milene Dravić, Verica Lula Dravić, došla je na pomen svom teči legendarnom glumcu Draganu Gagi Nikoliću koji nas je napustio na ovaj dan pre 10 godina. U Vericinim mislima Gaga je još uvek tu sa njima, svakodnevno se sete saveta koji im je davao, ali načina na koji su se Milena i on voleli.

Lula tvrdi da ljubav između Milene i Gaga je bila takva, da bi ovim generacijama delovala nestvarno i nemoguće.

- Zahvalila bih se Ateljeu 212 koji će danas praviti izložbu Gaginih fotografija iz predstava, lep gest. Meni su ovi dani jako teški, prošlo je 10 godina. Nekada deluje kao da je bilo juče, nekada kao da je prošlo jako puno vremena. Njegov humor, njegova ozbiljnost, njegov pametni savet koji je davao, širina koju je imao, ne samo ja, nego i ostatak familije osećamo njegovo odsustvo. Nije samo ovaj dan da ga se sećamo, puno uspomena, duhovitih rečenica. Puno vremena smo provodili u Crnoj Gori zajedno, mnogo su voleli prvo Rose, a onda i Baošiće. Bila sam privilegovana da mogu da provedem vreme sa tako divnim tetkom i tečom - rekla je i dodala:

- Oni su bili pravi primer ljubavi. U ovo doba to je takva retkost, to više ne deluje realno da neko opstane u tim profesijama kojima su se bavili, sa toliko ljubavi i poštovanja. Prelepe sitnice i iznenađenja su jedno drugome priređivali.

Gaga Nikolić delio je članovima porodice savete, pa i one ljubavne.

- Ne bih ulazila u detalje, kakve savete mi je davao, to su bili moji mladalački ljubavni jadi. Teča je uvek bio najširih pogleda, bio je doktor. Sačuvala bih intimu za sebe, al uvek su bili najkorisniji njegovi saveti. On je bio takav čovek, bez drame. I svojim problemima nije pristupao sa nekom težinom. Njegov pristup životu je bio takav, dostojanstveno, dignute glave, da se loše nikad ne pomisli, ne uradi, ako može dobro onda super.

Unuka ga često pominje.

- Moja ćerka, njegova unuka ga jako često pominje. Imala je 15 godina kada je preminuo, ali se seti "Gaga rekao ovo, Gaga rekao ono" . On i Milena su praktično stalno sa nama. Oni su nekako uvek bili celina.



Autor: N.B.