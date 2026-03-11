AKTUELNO

Domaći

Unuka Suzane Jovanović prvi put u šetnji: Danijel sa suprugom i naslednicom uživa u sunčanom danu

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com ||

Sin Suzane Jovanović i Saše Popovića, Danijel Jovanović, pre nekoliko dana postao je otac, devojčice, kojoj su dali ime Marta. Njegova supruga Tijana na svet je donela zdravu bebu, a već nakon nekoliko dana s obzirom da se i mama i beba odlično osećaju, oni su izašli u prvu šetnju.

U naselju gde žive, domaći mediji uslikali su novopečene roditelje i njihovu naslednicu. Danijel je ponosno gurao kolica sa malom naslednicom Martom, dok je novopečena mama Tijana išla pored njih.

Foto: Instagram.com

Beba čista desetka

Suzana Jovanović je 4. marta postala baka male Marte, pošto se porodila Tijana, supruga njenog naslednika Danijela.

- Beba je dobro, sve je prošlo super, lagano se porodila snajka. Beba je super, dobila je čistu desetku, sve je u najboljem redu. Ja sam super, još uvek su mi pomešana osećanja. Tu je malo tuge, malo radosti. Više je radosti nego tuge. Hvala Bogu došao je mali anđeo u naš život i treba da se radujemo - rekla je Suzana nakon snajinog porođaja za medije.

Foto: Instagram.com/tijana_m_mua

Tijana, koja se profesionalno bavi šminkanjem radi u Grandu, završila je Ekonosmki fakultet. Nedavno se pojavila u podmakloj trudnoći, u dokumentarnom filmu o životu i karijeri Saše Popovića, otvoreno je govorila o odnosu sa pokojnim estradnim magom:

- Za mene je on predstavljao podršku, oslonac, sigurnost. Bio je čovek otvorenog, širokog srca. Od prvog momenta kad smo se upoznali prihvatio me je kao člana porodice i nikada nisam osetila da tu ne pripadam - rekla je Tijana.

- Uvek je davao, što materijalno, što emotivno. Podjednako i svojoj deci i meni. Ni u čemu nas nije razdvajao. Kako su oni nešto dobili, tako i ja - priznala je Danijelova supruga.

Foto: Instagram.com

Saša Popović je Danijela, podsetimo, uvek gledao kao svoje dete, ne odvajajući ga od Aleksandre koja je njegovo i Suzanino jedino zajedničko dete.

- Nekako je najsrećniji bio kad završi sve poslove, sve vezano za emisije, za snimanja i može da se opusti kod kuće uz neki teniski meč koji trenutno ide - rekao je Danijel u filmu "Sale".

- Pamtiću njegovu podršku i pamtiću njegov bezbrižnost koja je nekako obuhvatala sve nas. On bi učinio da svojom bezbriznošću da se svi osećamao tako bezbrižno - istakao je Danijel.

Autor: N.B.

#Danijel Jovanović

#Porodica

#Suzana Jovanović

#unuka

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

EVO KAKO IZGLEDA SNAJKA SUZANE JOVANOVIĆ KOJA SE DANAS PORODILA! Danijelova supruga otkrila kako se Saša Popović ponašao prema njoj: Od prvog dana… (F

Domaći

SUZANIN SIN SA SUPRUGOM STIGAO U VILU KOD MAJKE: Bez reči ušli u porodični dom, uz Sašu Popovića bili do poslednjeg trenutka

Domaći

'Zauvek ćemo se držati zajedno!' Aleksandra Nikolić objavila sliku sa naslednicom Leonom i RAZNEŽILA SVE! (FOTO)

Domaći

Dino Dizdarević izveo ženu iz porodilišta! Drži prvog sina za ruku, emotivni kadrovi raznežili sve na mrežama (FOTO+VIDEO)

Domaći

MEŠAJU MI SE SREĆA I TUGA! Suzana Jovanović u porodičnom domu slavi rođenje unuke Marte: Stigli prijatelji i porodica, a evo zašto ona ne izlazi iz ku

Domaći

MALI ALEKSEJ UPOZNAO SESTRU SRNU: Darko Lazić podelio trenutak iz porodičnog doma, evo kako je protekao njihov susret (FOTO)