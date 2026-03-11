Sin Ognjena Amidžića proslavio rođendan! Preslatka frizura slavljenika i torta koja je sve oduševila: Moj Perun

AKTUELNO

Sin Ognjena Amidžića i Mine Naumović, Perun, pre dva dana napunio je dve godine. Roditelji su mu priredili nezaboravnu proslavu u igraonici, a delić atmosfere je ponosna majka podelila na mrežama.

Mina je pokazala predivnu dekoraciju od plavih i žutih balona, a tu je bio i svetleći broj 2. Slavljenih je bio u žutoj kombinaciji sa repićem na glavi, a na zidu je bilo ispisano njegovo ime.

Foto: Instagram.com

Torta je bila predivno ukrašena, sa figurama životinja i balonima, a cela porodica je zajedno pozirala pre nego što je Perun oduvao svećice.

- Moj Peru, neka si (samo) srećan - napisala je Mina u opisu objave na kojoj nasmejana pozira kraj Ognjena i dece.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Ognjen je sinu emotivnim rečima čestitao rođendan.

- Perune. Hvala ti što si na današnji dan pre dve godine baš TI postao moj sin. Srećan rođendan, obožavam te. Zauvek budi ovako poseban, zdrav i srećan. Uneo si neopisivu sreću u naš život - napisao je Ognjen.

Inače, Ognjen iz braka sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom ima starijeg sina Matiju, dok je sa sadašnjom suprugom Minom dobio dvoje dece, dečaka Peruna i devojčicu Lolu.

Autor: N.B.

