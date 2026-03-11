BRAT DARKA LAZIĆA POGINUO U UDESU, A OVAKO JE PEVAČ PRIČAO O NJEMU: Evo i gde su se najčešće okupljali sa porodicom

Dragan Lazić, rođeni brat folk pevača Darka Lazića, poginuo je u saobraćajki. Dragan je imao udes vozeći motor, dok je javnosti poznato da se i on bavio pevanjem.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan jednom prilikom.

Mnogi su pričali da Dragan i glasom i likom dosta podseća na starijeg brata Darka. Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na njegovom koncertu u "Sava centru".

- Još jedan gost koji je meni jako drag… Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe peva. Želim da i on bude tu to veče, da i on otpeva dve pesme, jer mislim da je to veoma lepo - rekao je tada Darko.

Inače, Darko i Dragan su bili vrlo vezani, pa su svaki slobodan trenutak koristili da okupe decu i porodicu u selu Brestač, gde imaju dve kuće.

Darkov brat je, podsetimo, bio na motoru kada je došlo do udesa u kojem je izgubio život.

Autor: Iva Besarabić