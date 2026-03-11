Rođeni brat Darka Lazića koji je poginuo danas na motoru isto se bavio pevanjem, a evo zbog čega ga estrada nije zanimala!

Rođeni brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

Kako saznajemo, tragedija se dogodila na putu za Šabac, a Lazić je bio na motoru.

Podsetimo, Dragan je bio mlađi od Darka, a takođe se bavio pevanjem, mada nikada nije imao želju da postane deo estrade.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.

Mnogi su pričali da Dragan i glasom i likom dosta podseća na starijeg brata Darka. Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na njegovom koncertu u "Sava centru".

- Još jedan gost koji je meni jako drag… Imao je najveću tremu kada sam mu to saopštio. To je moj rođeni brat koji takođe peva. Želim da i on bude tu to veče, da i on otpeva dve pesme, jer mislim da je to veoma lepo - rekao je tada Darko Lazić.

Inače, Darko i Dragan su bili veoma vezani, često su se viđali i okupljali u Brestaču, gde imaju dve kuće.

