Darko Lazić pao u nesvest kad su mu saopštili da mu je poginuo rođeni brat: Pevač se oglasio nakon tragedije i jedva izustio nekoliko reči...

Izvor: Pink.rs, Telegraf, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Dragan Lazić izgubio je život 11. marta na putu ka Šapcu. Rođeni brat pevača Darka Lazića stradao je na motoru.

Kako se saznaje, kada su Darku saopštili stravičnu vest, njemu se slošilo i izgubio je svest.

- Ne mogu... Ne mogu da pričam... - rekao je kratko Darko Lazić za Telegraf.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/TV Pink Printscreen

Dragan je bio mlađi od Darka, a takođe se bavio pevanjem, mada nikada nije imao želju da postane deo estrade.

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.

Autor: M.K.

