UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE S MESTA NESREĆE! Ovde je poginuo rođeni brat Darka Lazića, motor položen do puta, a pored skroz uništen automobil (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, stradao je danas, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći.

Kako se saznaje, on je poginuo na putu za Šabac, u nesreći na motoru.

Ovo su prve, uznemirujuće fotografije sa mesta nesreće, na kojima vidimo da je motor završio pored puta, dok je automobil, koji je takođe učestvovao u nesreći, završio u grmlju i potpuno je ulubljen i uništen. Fotografije s lica mesta pogledajte klikom OVDE!

Povodom ovih tragičnih vesti kontaktirali smo Darka Lazića, koji je, kroz plač i vidno potresen, samo rekao:

- Ne mogu... Ne mogu da pričam...Podsetimo, Dragan Lazić je bio takođe pevač, ali nikada nije imao želju da postane deo estrade.Mnogi kažu da je Dragan i glasom i likom dosta podsećao na starijeg brata Darka.Darko ga je svojevremeno pozvao i da mu bude gost na koncertu u Sava Centru.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/TV Pink Printscreen

Autor: M.K.

