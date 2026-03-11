AKTUELNO

Domaći

RECITE MI DA TO NIJE ISTINA: U Đanijevom domu muk nakon vesti o tragediji u porodici Darka Lazića

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Jelena Simonović/Pink.rs ||

Đani i Slađa zanemeli nakon vesti o pogibiji brata Darka Lazića.

Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa ostali su u potpunom soku kada su čuli da je rođeni brat Darka Lazića izgubio život.

"Molim? To nije tačno… Je l’ ste sigurni? Molim vas, recite mi da to nije istina", izgovorio je Đani u neverici, nadajući se da je u pitanju greška.

Foto: Instagram.com/darkolazicofficial

Nažalost, kada smo im potvrdili da je vest tačna, u njihovom domu zavladala je tišina. Na trenutak su zanemeli od šoka i tuge, ne pronalazeći reči kojima bi opisali bol zbog ovakve tragedije.

"Velika tragedija… velika tuga. Ne mogu ni da zamislim kroz šta Darko sada prolazi. Au, ljudi moji…", rekao je potreseni Đani, vidno slomljen zbog vesti koja je potresla sve koji poznaju porodicu.

Foto: E-Stock/Nenad Milošević/Pink.rs/N. Žugić

Saosećajući sa bolom koji je zadesio Laziće, uputio je iskreno saučešće: "Porodici iskreno saučešće. Neka im Bog da snage da izdrže ovu nezamislivu bol."

Dodao je da je gubitak mladog života nešto što nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. „To su trenuci kada čovek shvati koliko je život krhak i koliko se sve može promeniti u jednom jedinom trenutku. Ostaje samo tuga i pitanje zašto se ovakve stvari dešavaju.“

Autor: M.K.

#Darko Lazić

#Đani Trajković

POVEZANE VESTI

Domaći

Rođeni brat Darka Lazića koji je poginuo danas na motoru isto se bavio pevanjem, a evo zbog čega ga estrada nije zanimala!

Domaći

EKSPLOZIJA EMOCIJA U DOMU BIVŠE VERENICE DARKA LAZIĆA: Čestitke ne prestaju da stižu, a emotivne poruke zapalile mreže

Domaći

Oglasila se majka Darka Lazića nakon što se Katarina porodila: Evo šta se dešava u Brestaču

Domaći

Slavlje u domu Lazića: Katarina privatnim snimkom odušievila sve (VIDEO)

Domaći

Oglasila se Slađa Delibašić nakon vesti o razvodu Vesne i Đoleta: Denserova bivša žena u šoku

Domaći

ŠOK! Udala se majka Darka Lazića nakon tri godine od smrti prvog supruga! Sve organizovano u tajnosti, a evo zašto njen sin nije prisustvovao ceremoni