RECITE MI DA TO NIJE ISTINA: U Đanijevom domu muk nakon vesti o tragediji u porodici Darka Lazića

Đani i Slađa zanemeli nakon vesti o pogibiji brata Darka Lazića.

Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa ostali su u potpunom soku kada su čuli da je rođeni brat Darka Lazića izgubio život.

"Molim? To nije tačno… Je l’ ste sigurni? Molim vas, recite mi da to nije istina", izgovorio je Đani u neverici, nadajući se da je u pitanju greška.

Nažalost, kada smo im potvrdili da je vest tačna, u njihovom domu zavladala je tišina. Na trenutak su zanemeli od šoka i tuge, ne pronalazeći reči kojima bi opisali bol zbog ovakve tragedije.

"Velika tragedija… velika tuga. Ne mogu ni da zamislim kroz šta Darko sada prolazi. Au, ljudi moji…", rekao je potreseni Đani, vidno slomljen zbog vesti koja je potresla sve koji poznaju porodicu.

Saosećajući sa bolom koji je zadesio Laziće, uputio je iskreno saučešće: "Porodici iskreno saučešće. Neka im Bog da snage da izdrže ovu nezamislivu bol."

Dodao je da je gubitak mladog života nešto što nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. „To su trenuci kada čovek shvati koliko je život krhak i koliko se sve može promeniti u jednom jedinom trenutku. Ostaje samo tuga i pitanje zašto se ovakve stvari dešavaju.“

Autor: M.K.