Znam koliko su njih dvojica bili vezani... Oglasila se žena koju je Darko zvao drugom majkom: Zašto Bože?

Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći!

Živkica Miletić zanemela je od tuge kada je saznala strašnu vest da je rodjeni brat Darka Lazića izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Ljudi moji, šta je ovo? Šta se dešava na ovom svetu? Pa tek je moj Darko stigao iz daljine, a zar ovo da ga dočeka... izgovorila je kroz suze, vidno potresena.

- Znam koliko su njih dvojica bili vezani. Srce mi se cepa kada pomislim na Darka i bol kroz koji sada prolazi. Ja od tuge i bola jedva govorim… rekla je drhtavim glasom.

Sa knedlom u grlu postavila je pitanje koje mnogi ovih dana postavljaju: Zašto, Bože? Kako je moguće da se ovakve tragedije dešavaju?

Posebno ju je potresla pomisao kako da se obrati Darku: Ne znam kako sada da pozovem mog Darka. Šta da mu kažem? Postoje li uopšte reči koje mogu da ublaže ovakav gubitak?

Na kraju je, slomljena tugom, dodala i apel: I ti motori… dokle će više da odnose mlade živote? Dokle će roditelji, braća i sestre da plaču za svojom decom i najmilijima? - rekla je ona.

- Jao, jao, jao… Nisam znala. Ne mogu da verujem šta je ovo. Ne mogu da zovem Darka - kako da ga zovem? Mnogo sam dobro znala njegovog brata. Šta je ovo? Ne mogu da se opasuljim. Ne mogu da verujem šta će Darka više da snaðe u životu? Govorim i njemu - mani se motora, automobila, ne ide mu to. Sto puta sam to govorila. Volim ga svog sina. Mnogo mi je žao.

