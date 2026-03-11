AKTUELNO

Ljuba Aličić šokiran zbog pogibije rođenog brata Darka Lazića! Pevač se oglasio za Pink.rs: Bez reči sam, svi znaju koliko...

Foto: E-Stock/Rajko Ristić/Instagram.com/darkolazicofficial/E-Stock/Časlav Vukojičić

Svi zanemeli nakon stravične tragedije u porodici poznatog pevača!

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je danas, 11. marta, u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Estrada je šokirana tragičnim vestima, a mi smo kontaktirali pevača Ljubu Aličića, koji je blizak Laziću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šokiran sam, supruga me je obavestila o strašnoj nesreći. Ja sam trenutno u Štutgartu zbog nastupa, bez reči sam. Saučešće Darkovoj porosdici, svi znaju koliko ja njega volim - rekao je Ljuba za Pink.rs.

Podsetimo, Dragan je bio mlađi od Darka, a takođe se bavio pevanjem, mada nikada nije imao želju da postane deo estrade.

Foto: Instagram printscreen/darkolazicofficial

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan Lazić ranije jednom prilikom.

Autor: M.K.

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

#Ljuba Aličić

#Tragedija

