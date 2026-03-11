AKTUELNO

Ne mogu da verujem, njegovog brata sam poznavala… Pevačica u šoku nakon tragedije u porodici Darka Lazića!

Izvor: Pink.rs/kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zaista ne mogu da verujem šta se dogodilo...

Rođeni brat Darko Lazić, Dragan Lazić, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći dok je vozio motor. Tragična vest potresla je porodicu poznatog folk pevača i zavila ih u crno, dok su brojne kolege i prijatelji sa nevericom i tugom primili ovu informaciju.

Među prvima se oglasila i pevačica Zorana Mićanović, koja je uputila reči saučešća i podrške porodici Lazić u ovom teškom trenutku.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- U šoku sam, ne mogu da verujem da se to desilo, Vi ste mi rekli. Pre svega želim da izjavim saučešće porodici - sad ću pozvati Darka. Njegovog brata sam poznavala privatno, zajedno smo radili nekoliko svirki. Mnogo mi je žao, zaista ne mogu da verujem šta se dogodilo.

Bavio se pevanjem, a nije želeo da bude javna ličnost

Dragan Lazić koji je danas poginuo u saobraćajno nesreći bio je takođe pevač, ali želju da postane deo estrade nije imao.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/TV Pink Printscreen

- Ne sviđa mi se kako danas kod nas izgleda ono što se zove šou-biznisom. Mislim da meni to ne treba. Radim sa svojim bendom, imam oko 80 zakazanih nastupa u toku godine, i meni je to dovoljno - rekao je Dragan.

Govorio je i o svom odnosu sa bratom, pa je otkrio da mu je odmoglo što je poznati pevač bio njegov brat.

Foto: Facebook.com

– Odmoglo mi je što sam Darkov brat. Mene stalno zovu novinari, a ja nemam svoj mir. Zato izbegavam medije. Nije mi zabranio da pričam o njemu, ali iskreno – sve što vas zanima, treba da pitate njega, rekao je Dragan u nedavnom intervjuu.

Zanimljivo je da mnogi primećuju sličnost između braće — ne samo fizičku, već i u boji glasa. Darko je pre nekoliko godina pozvao Dragana da mu bude specijalan gost na koncertu u Sava centru. Braća Lazić svaki slobodan trenutak provode zajedno, najčešće u rodnom selu Brestač, gde obojica imaju kuće.

Autor: Pink.rs

