Recite mi da to nije tačno: Oglasila se Jelena Kostov nakon vesti da je brat Darka Lazića poginuo!

Pevačica vidno potresena nakon saznanja o pogibiji rođenog brata Darka Lazića!

Jelena Kostov je potpuno van sebe nakon što je čula vest da je poginuo rođeni brat Darka Lazića. Pevačica, koja godinama poznaje Darka i njegovu porodicu, nije mogla da sakrije šok i nevericu kada je saznala za tragediju.

Ljudi moji, ne želim u to da poverujem. Molim vas, recite mi da to nije tačno, izgovorila je vidno potresena. Vest ju je potpuno slomila, jer, kako kaže, zna kroz koliko je teških trenutaka Darko prošao u životu, a ovo je, prema njenim rečima, najteži udarac koji je mogao da ga zadesi.

Pevačica je istakla da je u ovakvim trenucima teško pronaći prave reči utehe. Posle svega što je Darko prošao, doživeti ovakav gubitak je nešto što niko ne zaslužuje. Srce mi se cepa kada pomislim kako je njemu i njegovoj porodici, rekla je ona. Dodala je da su misli i molitve svih koji poznaju Darka sada uz njega i njegove najbliže.

Teško je u ovom trenutku bilo šta da se kaže. Postoje trenuci kada reči jednostavno nisu dovoljne da opišu bol koji porodica oseća. Ostaje nam samo da se molimo da pronađu snagu da izdrže ovu ogromnu tragediju, poručila je Jelena.

Ova vest duboko je potresla i javnost, ali i brojne kolege sa estrade koje su u neverici primile informaciju o tragediji koja je zadesila porodicu Lazić. U trenucima velike tuge i šoka, mnogi su poslali poruke podrške i saučešća, nadajući se da će porodica pronaći makar malo snage da prebrodi jedan od najtežih trenutaka u životu.

